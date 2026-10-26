На балотажа в неделя между кандидатпрезидентските двойки Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев се очертава да има интрига, защото се срещат два големи разказа за България. Около това мнение се обединиха в „Интервюто в Новините на NOVA” социологът от агенция „Тренд” Евелина Славкова и политологът Първан Симеонов от социологическа агенция „Мяра”.

Според Славкова очакванията на втори тур са за по-висока мобилизация на избирателите. По думите ѝ, ако вотът на първи тур е бил по-скоро в духа на „подкрепям този, когото харесвам“, то балотажът на 1 ноември ще премине през по-традиционната призма на гласуване, а именно „не искам този да бъде избран, затова ще подкрепя другия като по-малкото зло“.

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„Не смятам, че демографската структура на гласуването много коренно ще се промени в неделя. Освен това няма никакво време за много рязка смяна на концепциите. Със сигурност смятам, че от „Прогресивна България“ ще има повече видимост, повече заставане зад кампанията на Илияна Йотова през някаква символика и изказвания”, каза Славкова.

Първан Симеонов посочи, че отвъд всичко, което се обсъжда, не се говори за това, че за първи път от десетилетия има само президентски избори. „Тоест няма с тях местни избори, референдум или национални избори. За първи път, когато се оказа, че хората трябва да гласуват само за президент, гласуваха чудовищно малко - милион и половина. Това е много тежко свидетелство за значението, което българите са отдали на тези избори, може би даже на тази институция”, смята политологът.

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„Оказа се, че ако нямаш местен интерес, ако не събираш преференции на места, ако не купуваш вот, ако не се бориш да станеш депутат, ти не активираш никакви хора и гласуват един милион и половина, които гласуват за идея. Затова се надявам на втория тур да е по-висока активността”, каза той.

Симеонов коментира, че Илияна Йотова така и не е влязла в кандидатпрезидентска роля, а е останала в ролята си на президент. „Сега може би Йотова трябва да покаже малко повече настървение, а не да пази резултата, защото той така или иначе е равен”, заключи политологът.

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Редактор: Ивета Костадинова