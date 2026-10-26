Снимка: ЦИК
Данните са при 98.99% обработени протоколи
ЦИК публикува разбивката на резултатите от президентския вот по области при 98.99% обработени протоколи (по сумарни данни). Вижте как гласуваха жителите на отделните населени места у нас на първия тур на изборите в неделя.
При 98.99% преброени протоколи: Йотова и Гюров на балотаж при минимална разлика на първия тур на вота
БЛАГОЕВГРАД
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 34.699%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 31.984%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.574%
Радостин Василев и Красимир Манов - 4.614%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.796%
БУРГАС
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 38.536%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 26.081%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.797%
Радостин Василев и Красимир Манов - 4.956%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.930%
ВАРНА
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 32.132%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 30.356%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 16.337%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.378%
Радостин Василев и Красимир Манов - 3.494%
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 39.638%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 22.928%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 14.969%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 6.064%
Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев - 3.370%
Радостин Василев и Красимир Манов - 4.251%
ВИДИН
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 42.876%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 22.974%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.641%
Радостин Василев и Красимир Манов - 5.069%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2.245%
ВРАЦА
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 42.474%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 18.716%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.157%
Радостин Василев и Красимир Манов - 10.059%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.057%
ГАБРОВО
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 36.636%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 25.220%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 14.953%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.854%
Радостин Василев и Красимир Манов - 4.534%
ДОБРИЧ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 41.872%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 20.993%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 16.147%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.243%
Радостин Василев и Красимир Манов - 4.624%
КЪРДЖАЛИ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 42.844%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 21.443%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 7.672%
Радостин Василев и Красимир Манов - 3.650%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 1.515%
КЮСТЕНДИЛ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 40.243%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 25.325%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.435%
Радостин Василев и Красимир Манов - 5.114%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.045%
ЛОВЕЧ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 40.014%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 23.098%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.273%
Радостин Василев и Красимир Манов - 6.827%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.133%
МОНТАНА
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 41.909%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 17.954%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 15.582%
Радостин Василев и Красимир Манов - 9.295%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2.950%
ПАЗАРДЖИК
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 39.940%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 23.846%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.304%
Радостин Василев и Красимир Манов - 7.394%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.717%
ПЕРНИК
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 36.265%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 26.914%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 15.030%
Радостин Василев и Красимир Манов - 5.514%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.111%
ПЛЕВЕН
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 41.553%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 21.406%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.639%
Радостин Василев и Красимир Манов - 7.031%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 4.495%
ПЛОВДИВ ГРАД
Андрей Гюров и Георги Кандев - 37.909%
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 30.782%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.077%
Радостин Василев и Красимир Манов - 3.918%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.132%
ПЛОВДИВ ОБЛАСТ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 39.920%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 23.844%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.965%
Радостин Василев и Красимир Манов - 6.082%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 4.637%
РАЗГРАД
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 44.304%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 22.741%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 10.046%
Радостин Василев и Красимир Манов - 4.286%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.833%
РУСЕ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 38.854%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 25.521%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.693%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.422%
Радостин Василев и Красимир Манов - 4.814%
СИЛИСТРА
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 45.877%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 17.129%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 11.748%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.257%
Радостин Василев и Красимир Манов - 4.496%
СЛИВЕН
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 40.249%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 21.896%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 14.144%
Радостин Василев и Красимир Манов - 5.792%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.095%
СМОЛЯН
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 47.219%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 20.585%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 10.676%
Радостин Василев и Красимир Манов - 3.671%
Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 3.209%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2.582%
СОФИЯ 23 МИР
Андрей Гюров и Георги Кандев - 54.383%
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 21.934%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 9.351%
Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2.795%
Радостин Василев и Красимир Манов - 2.249%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 1.723%
СОФИЯ 24 МИР
Андрей Гюров и Георги Кандев - 49.864%
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 23.524%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 10.632%
Радостин Василев и Красимир Манов - 2.952%
Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2.695%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2.032%
СОФИЯ 25 МИР
Андрей Гюров и Георги Кандев - 38.871%
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 29.103%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.636%
Радостин Василев и Красимир Манов - 4.063%
Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2.900%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2.617%
СОФИЯ ОБЛАСТ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 37.168%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 24.392%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.311%
Радостин Василев и Красимир Манов - 6.249%
Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев - 4.328%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2.634%
СТАРА ЗАГОРА
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 39.935%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 23.273%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.813%
Радостин Василев и Красимир Манов - 6.053%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 4.774%
ТЪРГОВИЩЕ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 44.884%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 19.652%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 10.804%
Радостин Василев и Красимир Манов - 5.024%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 4.946%
ХАСКОВО
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 47.891%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 18.565%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.588%
Радостин Василев и Красимир Манов - 4.899%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.838%
ШУМЕН
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 39.437%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 24.291%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 11.781%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.164%
Радостин Василев и Красимир Манов - 4.391%
ЯМБОЛ
Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 42.006%
Андрей Гюров и Георги Кандев - 18.597%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 15.855%
Радостин Василев и Красимир Манов - 5.763%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 4.302%
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Маргарита Стоянчева
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