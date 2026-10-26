ЦИК публикува разбивката на резултатите от президентския вот по области при 98.99% обработени протоколи (по сумарни данни). Вижте как гласуваха жителите на отделните населени места у нас на първия тур на изборите в неделя.

При 98.99% преброени протоколи: Йотова и Гюров на балотаж при минимална разлика на първия тур на вота

БЛАГОЕВГРАД

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 34.699%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 31.984%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.574%

Радостин Василев и Красимир Манов - 4.614%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.796%

БУРГАС

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 38.536%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 26.081%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.797%

Радостин Василев и Красимир Манов - 4.956%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.930%

ВАРНА

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 32.132%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 30.356%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 16.337%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.378%

Радостин Василев и Красимир Манов - 3.494%

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 39.638%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 22.928%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 14.969%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 6.064%

Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев - 3.370%

Радостин Василев и Красимир Манов - 4.251%

ВИДИН

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 42.876%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 22.974%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.641%

Радостин Василев и Красимир Манов - 5.069%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2.245%

ВРАЦА

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 42.474%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 18.716%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.157%

Радостин Василев и Красимир Манов - 10.059%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.057%

ГАБРОВО

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 36.636%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 25.220%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 14.953%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.854%

Радостин Василев и Красимир Манов - 4.534%

ДОБРИЧ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 41.872%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 20.993%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 16.147%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.243%

Радостин Василев и Красимир Манов - 4.624%

КЪРДЖАЛИ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 42.844%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 21.443%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 7.672%

Радостин Василев и Красимир Манов - 3.650%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 1.515%

КЮСТЕНДИЛ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 40.243%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 25.325%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.435%

Радостин Василев и Красимир Манов - 5.114%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.045%

ЛОВЕЧ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 40.014%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 23.098%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.273%

Радостин Василев и Красимир Манов - 6.827%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.133%

МОНТАНА

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 41.909%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 17.954%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 15.582%

Радостин Василев и Красимир Манов - 9.295%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2.950%

ПАЗАРДЖИК

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 39.940%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 23.846%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.304%

Радостин Василев и Красимир Манов - 7.394%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.717%

ПЕРНИК

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 36.265%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 26.914%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 15.030%

Радостин Василев и Красимир Манов - 5.514%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.111%

ПЛЕВЕН

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 41.553%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 21.406%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.639%

Радостин Василев и Красимир Манов - 7.031%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 4.495%

ПЛОВДИВ ГРАД

Андрей Гюров и Георги Кандев - 37.909%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 30.782%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.077%

Радостин Василев и Красимир Манов - 3.918%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.132%

ПЛОВДИВ ОБЛАСТ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 39.920%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 23.844%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.965%

Радостин Василев и Красимир Манов - 6.082%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 4.637%

РАЗГРАД

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 44.304%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 22.741%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 10.046%

Радостин Василев и Красимир Манов - 4.286%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.833%

РУСЕ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 38.854%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 25.521%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.693%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.422%

Радостин Василев и Красимир Манов - 4.814%

СИЛИСТРА

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 45.877%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 17.129%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 11.748%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.257%

Радостин Василев и Красимир Манов - 4.496%

СЛИВЕН

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 40.249%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 21.896%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 14.144%

Радостин Василев и Красимир Манов - 5.792%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.095%

СМОЛЯН

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 47.219%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 20.585%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 10.676%

Радостин Василев и Красимир Манов - 3.671%

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 3.209%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2.582%

СОФИЯ 23 МИР

Андрей Гюров и Георги Кандев - 54.383%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 21.934%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 9.351%

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2.795%

Радостин Василев и Красимир Манов - 2.249%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 1.723%

СОФИЯ 24 МИР

Андрей Гюров и Георги Кандев - 49.864%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 23.524%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 10.632%

Радостин Василев и Красимир Манов - 2.952%

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2.695%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2.032%

СОФИЯ 25 МИР

Андрей Гюров и Георги Кандев - 38.871%

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 29.103%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.636%

Радостин Василев и Красимир Манов - 4.063%

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2.900%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2.617%

СОФИЯ ОБЛАСТ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 37.168%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 24.392%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.311%

Радостин Василев и Красимир Манов - 6.249%

Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев - 4.328%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 2.634%

СТАРА ЗАГОРА

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 39.935%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 23.273%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 13.813%

Радостин Василев и Красимир Манов - 6.053%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 4.774%

ТЪРГОВИЩЕ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 44.884%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 19.652%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 10.804%

Радостин Василев и Красимир Манов - 5.024%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 4.946%

ХАСКОВО

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 47.891%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 18.565%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.588%

Радостин Василев и Красимир Манов - 4.899%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3.838%

ШУМЕН

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 39.437%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 24.291%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 11.781%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 5.164%

Радостин Василев и Красимир Манов - 4.391%

ЯМБОЛ

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - 42.006%

Андрей Гюров и Георги Кандев - 18.597%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 15.855%

Радостин Василев и Красимир Манов - 5.763%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 4.302%

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Редактор: Маргарита Стоянчева