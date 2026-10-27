Кой от двамата кандидати за президент може да привлече повече гласове на балотажа и какво ще определи изхода от втория тур на президентския вот? Темата в ефира на „Здравей, България“ коментираха политолозите Страхил Делийски и Иво Инджов.

„Следващата неделя едва ли ще се случи нещо, за което ще се пише в летописите. Причината е мобилизацията и ясните знаци, че разломът между така наречения политически елит и огромна част от избирателите става все по-голям“, коментира Делийски.

Според Инджов Илияна Йотова има по-големи възможности да разшири подкрепата си. По думите му оспорваният резултат може да мотивира повече избиратели да отидат до урните. Той обаче подчерта, че подкрепата за отделните кандидати идва от различни групи с различни мотиви.

„Според мен много хора ще предпочетат да гласуват в подкрепа на двойката Йотова – Вълчев. Макар че там не може да се говори за един електорат. Има много различни групи и прослойки, които подкрепиха Радев с различна мотивация“, заяви политологът.

Финални резултати: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември

И уточни, че не очаква по-висока избирателна активност на балотажа. „Този балатож ще бъде с най-ниската избирателна активност в историята на президентските избори. За това са си виновни политиците, които участват във вота", каза още Инджов.

Страхил Делийски постави акцент върху разликата между подкрепата от политическите лидери и готовността на гражданите да гласуват. Според него именно способността на кандидатите да мобилизират избирателите ще бъде сред основните фактори на балотажа.

„Интересно е да видим как двата щаба ще балансират между политическата и електоралната подкрепа. Защото това са различни неща. Политическата подкрепа идва по линията на ценности и позиции. Тя е на равнището на политическия елит, докато електоралната е свързана със способността да медиираш в отношенията с избирателите. Може да имаш политическа подкрепа, но не и електорална и обратното“, обясни Делийски.

Инджов предупреди и за възможни политически последствия от резултата. Според него евентуална загуба на Йотова би поставила правителството под натиск.

„Всичко зависи и от това доколко самият Радев ще се ангажира в кампанията. Той вече директно призова за подкрепа на Йотова – Вълчев“, обясни той.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова