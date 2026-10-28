В дебата между Илияна Йотова и Андрей Гюров няма да има компромати. Това, което е важно за дискусията, е самото присъствие на кандидатите. Това каза политологът проф. Румяна Коларова в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Тя посочи, че избирателите на Йотова ще бъдат мобилизирани по партийна линия, а за тези на Гюров от голямо значение ще бъде неговото лично представяне.

Хората зад Йотова и Гюров: Дебатът между кандидатите ще е решаващ

Политологът е на мнение, че ако Йотова загуби, това ще дестабилизира управлението на Румен Радев и „Прогресивна България”. Коларова отбеляза, че Йотова вече има свои проблеми, извън тези на правителството. Тя подчерта, че по време на предизборната кампания е направен опит Йотова и Гюров да бъдат поставени като единствените двама възможни.

Коларова коментира и въпроса дали ГЕРБ и ДПС ще подкрепят някой от двамата кандидати за президент. Тя смята, че ако ДПС подкрепи Гюров или Йотова, това ще окаже негативно въздействие върху самия кандидат. За ГЕРБ посочи, че ситуацията е още по-сложна, тъй като интерпретацията на Ивайло Мирчев и на Асен Василев ще бъде, че подкрепата за Гюров означава унищожаване на ГЕРБ.

„Големият въпрос е колко хода ще гласуват за Йотова, а не колко ще нарасне подкрепата за Гюров”, смята Коларова. Политологът припомни, че „Възраждане” даде подкрепа за Йотова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова