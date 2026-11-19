Нова лаборатория за обработване на кръвни проби на шофьори за употреба на алкохол и наркотици беше открита днес във Варна. От МВР посочват, че това ще спомогне работата на останалите звена в страната.

Създаването на лабораторията е част от инициативата на министър Иван Демерджиев за изграждане на такива центрове в най-големите областни дирекции - Варна, Бургас, Плевен и Пловдив.

По данни на юристи близо 40% от направените полеви тестове у нас дават фалшиво положителен резултат.

„Срокът за излизане на резултатите от кръвните проби на шофьорите за наличие на наркотични вещества вече е сведен до един месец. Той обаче зависи и от вида и броя на употребените от шофьора наркотици. Това е осмата подобна лаборатория в страната”, каза старши комисар Валери Ников, директор на Националния институт по криминалистика (НИК). Той бе гост на официалното откриване, предаде кореспондентът на БТА във Варна Мила Едрева.

Според Ников всички лаборатории са оборудвани с много модерна апаратура, а специалистите, които работят в тях, са висококвалифицирани.

Ников допълни, че големите лаборатории у нас непрекъснато разработват нови методи на анализ, за да открива и доказва новата дрога, която навлизат на пазара.

„В страната има райониране в назначаването на експертизи спрямо натовареността на всяка лаборатория", каза още директорът на НИК. Той уточни, че се отчита ежеседмично кое звено колко експертизи е получило.

Целта е лабораториите да бъдат натоварени равномерно затова не може да се каже конкретно кои полицейски дирекции в кой момент ще разчитат на специалистите във Варна.