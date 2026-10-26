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Тя е член на Инициативния комитет на втората по резултат двойка на изборите
Двойката „Гюров-Кандев” успяха да стопят разликата с позитивна кампания. Не трябва да забравяме, че в рамките на този месец двамата проведоха кампания с хората в различни по големина населени места – в големите градове, в София, в малките градове и дори в съвсем малки села. Това заяви политологът д-р Ваня Нушева, която е член на Инициативния комитет „Гюров-Кандев” в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.
„Гюров може да победи Йотова. Двойката представят една различна визия за ролята на президентската институция. Визията, която има Андрей Гюров, е за президент, който работи за една България, в която нашите деца да останат да живеят и да намерят своята реализация. Модерна, демократична и стабилна България”, каза политологът.
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По думите ѝ в момента имаме нужда от президентска институция, която да действа като коректив на властта, която има голямо мнозинство и в последните две седмици има едно арогантно поведение.
Тя коментира темата с помилванията на Илияна Йотова, които предизвикаха широк обществен дебат. „Тук критиката, която Андрей Гюров отправяше през цялото време, беше към подхода, по който президентската институция, в случая вицепрезидентът, би трябвало да осъществява своите функции във връзка с помилванията. Повече прозрачност, повече отчетност, повече контрол - това предлагаше той”, каза тя.
Целия разговор гледайте във видеото.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
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