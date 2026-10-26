Ден след първия тур на президентските избори в България председателят на БСП Крум Зарков коментира резултатите от вота, ниската избирателна активност и подготовката за балотажа. В качеството си и на съпредседател на Инициативния комитет „Йотова-Вълчев“, той поздрави кандидата, зад който застана Столетницата, за класирането ѝ на първо място и заяви, че социалистите ще продължат да работят за победата ѝ на втория тур.

„Искам да поздравя Илияна Йотова за това, че победи на първи тур. Ние в БСП още от самото начало знаехме, че предрешена кампания няма. Президентските избори не се печелят лесно. Ние сме удовлетворени от резултата, а изборите сега започват“, заяви Зарков.

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Двойката Йотова-Вълчев загуби изборите в София-град и Пловдив. По думите на Зарков анализ на резултатие по региони не може да се прави, ако не се спомене и ниският брой избиратели, отишли до урните на 25 октомври. „Имайки предвид, че не можем да направим адекватен анализ, без да споменем рекордно ниската избирателна активност, ние анализираме резултатите община по община и ще наблегнем на местата, където сме постигнали по-слаби резултати.“

Председателят на БСП определи антирекорда като отражение на по-дълбоки проблеми в партийната система и подчерта, че гражданската мобилизация не може да замести устойчивите политически организации. „За пореден път имаме доказателство, че представителната демокрация изисква политически партии, за да има устойчивост на определени тенденции. Когато тези партии още не са готови и не са структурирани, а две от големите партии направят откровен бойкот на такъв ключов избор, това не може да бъде компенсирано със стихийна гражданска активност.“

Зарков посочи още, че възстановяването на партийните структури трябва да бъде сред основните задачи пред политическите сили, като те трябва да представляват обществените интереси, а не да служат за лична кариера.

В коментар за конкуренцията с „Прогресивна България“ лидерът на социалистите заяви, че БСП ще продължи да участва активно в изборите и да укрепва позициите си според възможностите на партията. „Политиката е конкурентна среда, никой на никого не е длъжен. Нека всеки да каже какво прави Румен Радев и „Прогресивна България“, а аз ще кажа какво правим ние. Ние участваме във всеки вот - от този в малкото населено място до президентския, мобилизирани навсякъде в рамките на възможностите, с които разполагаме.“

По отношение на предстоящия дебат между кандидатите съпредседателят на Инициативния комитет „Йотова-Вълчев“ открои позициите им за войната в Украйна като едно от основните различия, което според него трябва да бъде обсъдено преди балотажа. „Отношението към войната в Украйна и към това как тя да бъде прекратена е една от основните разлики между кандидатите Гюров и Йотова. Въпросът за войната и мира не може и не трябва да бъде подминат, защото е въпрос, който поставят нашите граждани навсякъде, където ходим. Той не е абстрактен, а много конкретен.“

„Трябва да се носи отговорност. Аз бях сред първите, които подкрепиха Илияна Йотова, и държа на тази подкрепа. Готов съм да платя цената за нея“, коментира още Зарков по отношение на личната си отговорност за подкрепата на Илияна Йотова.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Георги Иванов