Инспектори от Главна дирекция „Фискален контрол“ в НАП установиха масово неиздаване на касови бележки при проверка в павилион, намиращ се на територията на Университета за национално и световно стопанство в София. Контролните действия започнали с покупка по метода „таен клиент“, при която след плащане на стоката, не бил издаден фискален бон. При проведеното скрито наблюдение в търговския обект фискалните инспектори констатирали още четири случая на неиздаване на касова бележка.

След като се легитимирали, проверяващите изискали отчетите от програмния продукт, проверили наличностите в касата и сравнили сумите, маркирани на касовия апарат. Според справка от фискалното устройство, оборотът в обекта е 1,50 евро, а наличността в касата е възлизала на над 630 евро. В павилиона служителите на НАП намерили и два тефтера, в които подробно били описани реалните обороти. Тези суми съвпадали с отчетите в счетоводната програма на обекта, но съществено се разминавали с маркираните на касовия апарат.

За установените нарушения може да бъде наложена административна мярка за закриването на обекта за срок от 30 дни.

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От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: infocenter@nra.bg.

Редактор: Дарина Методиева