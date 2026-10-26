Задържаха двама мъже при проверка за незаконен лов в района на Петрич. В автомобила им са открити дивечово месо и ловни оръжия. Проверката е извършена от служители на Държавното горско стопанство (ДГС) – Петрич след сигнал на телефон 112, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП).

В първоначалните действия са участвали директорът на ДГС – Петрич инж. Митко Николов и служителят инж. Николай Митрев. Те са спрели за проверка автомобила, в който пътували двамата мъже.

Бракониери са задържани за отстрел на благороден елен в Разградско

В багажника на автомобила е открито дивечово месо, а в колата са намерени ловни пушки в калъфи и патрондаши. При проверка чрез Ловно дружество – Петрич е установено, че за деня на сигнала няма издадено разрешително за лов на едър дивеч, предава кореспондентът на БТА в Петрич Деница Кючукова.

Оръжията, автомобилът и дивечовото месо са иззети от компетентните органи за предприемане на последващи действия. Акцията е проведена на 25 октомври и е резултат от координацията между горските служители и полицията, посочват от ЮЗДП.

Редактор: Ивета Костадинова