Станаха ясни имената на първите четирима избрани членове на новия Висш съдебен съвет от професионалната квота. След проведеното гласуване прокурорите определиха представителите си в кадровия орган на съдебната власт.

Най-много гласове получи Пламен Петков от Софийската районна прокуратура. Той беше подкрепен от 556 свои колеги. Вторият избран представител е Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура в Кюстендил, за когото са гласували 496 прокурори.

Прокурорите избират четирима свои представители във ВСС на балотаж

Място в новия състав на ВСС получава и Ивайло Ангелов от Апелативната прокуратура в София. Той събра 491 гласа. Четвъртият избран член е Красимира Филипова от Върховната касационна прокуратура, която получи подкрепата на 442 свои колеги.

Изборът на четиримата стана факт на втори тур, след като процедурата не приключи след първото гласуване.

Висшият съдебен съвет е органът, който отговаря за ключови кадрови и организационни решения в съдебната система. Сред правомощията му са назначенията, повишенията, преместванията и дисциплинарната отговорност на магистратите.