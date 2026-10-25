-
„Сребърната Конституция“ - едно от съкровищата на българската държавност
-
„Аз ръце не целувам“: Приживе Слави Бинев говореше за властта, принципите и цената на истината
-
Спортни новини (25.10.2026 - обедна)
-
Сатирични страници с десетки хиляди последователи в социалните мрежи бяха спрени за втори пореден ден
-
Защо кандидатите на изборите стават все повече, а избирателите – все по-малко
-
„Ничия земя“: Виктор Калев в ролята на себе си (ВИДЕО)
Според шеф-готвачите Светла Илиева и Атанас Балкански е добре да се храним сезонно
Обиколките около света дават храна за размисъл, но истинската храна и обиколка около трапезата е не по-малко важна. Гости в NOVA NEWS са шеф-готвачите Светла Илиева и Атанас Балкански.
Според Светла Илиева в кухнята трябва да залагаме на българските продукти. „Ние сме изключителни производители, имаме земеделие и животновъдство. На нас с Наско любима ни е родопската кухня. Другият критерий, по който избираме продуктите, е тяхната сезонност“, сподели шеф-готвач Илиева. По думите ѝ най-известните световни рецепти са постигнати след грешка в кухнята.
Как се печели звезда "Мишлен"?
Атанас Балкански каза, че е най-добре да се храним сезонно със сезонни продукти. „Сега започват туршиите, праз, картофи – все хубави зимни зеленчуци. Не яжте домати и краставици през зимата!“, категоричен бе шеф-готвачът.
Двамата призоваха хората да отидат да гласуват.Редактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни