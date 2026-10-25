Обиколките около света дават храна за размисъл, но истинската храна и обиколка около трапезата е не по-малко важна. Гости в NOVA NEWS са шеф-готвачите Светла Илиева и Атанас Балкански.

Според Светла Илиева в кухнята трябва да залагаме на българските продукти. „Ние сме изключителни производители, имаме земеделие и животновъдство. На нас с Наско любима ни е родопската кухня. Другият критерий, по който избираме продуктите, е тяхната сезонност“, сподели шеф-готвач Илиева. По думите ѝ най-известните световни рецепти са постигнати след грешка в кухнята.

Как се печели звезда "Мишлен"?

Атанас Балкански каза, че е най-добре да се храним сезонно със сезонни продукти. „Сега започват туршиите, праз, картофи – все хубави зимни зеленчуци. Не яжте домати и краставици през зимата!“, категоричен бе шеф-готвачът.

Двамата призоваха хората да отидат да гласуват.

Редактор: Цвета Лазаркова