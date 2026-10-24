Възможно ли е да не сме сами във Вселената? Или пък точно обратното – човечеството да е единствената форма на разум? Последните космически досиета, разсекретени от американските власти, провокират и научни, и политически спорове. В „Темата на NOVA” Запрян Запрянов и операторът Ангел Пешков търсят отговори от специалисти и от очевидци на необясними явления. В опит да разкодира космическите досиета – екипът на NOVA провежда няколкомесечно проучване, в който посещава мистични места и проверява какво стои зад легендите за небесни феномени. Как хората тълкуват странни явления, случили сме пред очите им? И по-близо ли е науката до намирането на доказателства за извънземен живот и дори – извънземен разум? Следват разкази и размисли за мистериите от Космоса.

През септември американското военно министерство публикува нови документи, които съдържат разсекретени данни за НЛО. Това е поредната серия разкрития на Пентагона от началото на годината. А поводът – изказване на бившия американски президент Барак Обама на тема извънземни, който заяви: „Те са реални... Аз обаче не съм ги виждал и не са държани в Зона 51”. В отговор настоящият държавен глава на САЩ Доналд Тръмп, обясни, че Обама бил разкрил класифицирана информация и определи изказването като „голяма грешка”.

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Файловете на американското правителство включват снимки, видео и аудиозаписи. Кадрите показват обекти с неясен произход, забелязани в различни точки от света. В разсекретените документи е описан случай от щата Юта. Годината е 1952-а. Кадрите са заснети с ръчна камера от главен старшина Делбърт Нюхаус – част от американските военноморски сили. Той е наблюдавал и заснел група от ярки летателни обекти. От 55-ата секунда нататък обаче кадрите преминават към несвързан видеоматериал, който показва шевно оборудване. Според Пентагона това може да означава, че оригиналният запис е сглобка.

В Гърция през 2024-та американска военна платформа заснема аномален феномен в небето. В доклада на мисията пише, че обектът е с ромбовидна форма и се е движил със скорост от приблизително 434 възела. Или над 803 километра в час. Не по-малко любопитен е и аудиозапис от борда на „Аполо 17“ през 1972 година. Екипажът съобщава, че вижда малки светлини извън космическия кораб по време на полет към Луната: „Няколко много ярки частици или фрагменти, или нещо друго, се носи наоколо по време на маневрата. На моя илюминатор има цяла купчина такива. Просто са много ярки. Сега всъщност мога да видя формата на някои от тях – като назъбени, ъгловати фрагменти са. Изглеждат сякаш като… парчета от нещо“.

Какво съдържат най-новите файлове за НЛО, публикувани от Пентагона (СНИМКИ)

В стотиците документи на Пентагона има доклади от ФБР, ЦРУ и НАСА. Файловете датират от първата половина на миналия век до наши дни. И предизвикаха световен отзвук в търсене на въпроса – защо файловете се разсекретяват… сега. „Тъй като това е много важна и много гореща тема, се използва като някакъв вид отклоняване на вниманието от наистина тежки политически проблеми“, казва астробиологът д-р Петър Ефтимов. Психологът д-р Антонина Кардашева пък е категорична: „Търсенето на себеподобни или различни от нас ни кара да бъдем активни, живи, да търсим стимулите, които първо по някакъв начин да дадат на човешкия род една значимост, да дадат усещането, че ние сме тук и сега и това е нашето място“.

Според някои учени е напълно възможно скоро да има доказателство за наличие на друг живот… поне в рамките на нашата планетна система. „Най-вероятно това доказателство ще дойде от Марс и то от връщането на проби, които вече са взети… имаше детекция на комбинация от минерали, които могат да се обяснят така, че да представляват доказателство за съществуването на живот в делтата на една пресъхнала река, която е съществувала на Марс”, казва астробиологът д-р Ефтимов.

Мистерията UAP: Ще разсекрети ли Вашингтон истината за извънземния разум? (СНИМКИ)

Доста по-различна е позицията на журналиста Стойчо Керев, който от години търси доказателства за наличието на извънземен живот. Според него: „Какво ще кажете за хипотезата, че ние идваме от звездите и сме останали тук? Че ние всъщност сме били на Марс?“.

В търсене на отговори, тръгваме към едно от местата в България, което през годините най-често е свързвано със свидетелства за поява на НЛО – село Ключ. В местния фолклор има любопитна легенда за Самуиловите воини и битката при Ключ. Твърди се, че душите на ослепените войници все още търсят покой, а енергията в района е необичайно силна. Енергия, която е предизвиквала необясними неща. Или поне така твърди Стоянка. Разказва ни за една обикновена, на пръв поглед, сутрин през 1993 година: „От тук тръгнах аз за нивата, а агънцето по мене. Прасенца си имахме - там си ги гледахме. Отивам и гледам – омачкана папрат имаше и папратта потъмняла, все едно вряла водя я е заляла, а това в диаметър от 8 до 10 метра. Все едно нещо отгоре е паднало и пак се е вдигнало. По краищата нямаше нищо. Никакви поразии“.

Но Стоянка далеч не е единствената, която е ставала свидетел на необясними явления около селото. Денка Кимова, която също живее в Ключ, си спомня: „Беше някъде след 2000-та година - просто бяхме тук на пътя и на билото на планина Беласица се появи едно светещо кълбо. Като луна. Все едно, че виждаш червена луна - беше много интересно, беше много голямо, светещо, започна да се движи към нас в посока селото. За много малък интервал от време стана малка точка и изчезна“.

Съществуват ли извънземните, след като САЩ публикуваха нови файлове за наличието им

А голяма част от историите на хората са свързани с планината, която се извисява над Ключ – Беласица. „Старото ѝ име е Орбелус, белес – светеща планина, в която се разказва, че има някакви могили, извънземните имат някакви могили и идват тук да си ги търсят, защото под тази светеща планина… нещо има под нея“, казва Денка.

Екипът на NOVA тръгва и по следите на друга легенда – към местността над село Ключ, наречена Манастирчето. Твърди се, че през 80-те години там е кацнала летяща чиния. Какви тайни крие каменната детелина, изградена на мястото? Кое е следващото място от картата на България, където местните свидетелстват за мистериозни космически явления? И как обясняват всичко това учените и изследователите?

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