"Въпросът, който бих искал да знам, е Вечният Въпрос за Живота, Вселената и Всичко Останало. Знаем единствено, че Отговорът е Четиридесет и Две, което е малко изнервящо."

Дългас Адамс

Поколения наред хората си задават един въпрос - какъв би бил извънземният живот от друга планета? Рядко обаче се питаме обратното - какво биха си помислили за нас извънземните? Възможни са обаче и някои неудобни отговори, разказва "Асошиейтед прес".

„Ако гледах Земята от разстояние, щях да бъда доста разочарован“, казва теоретичният физик Ави Льоб. „По-голямата част от нашите инвестиции са свързани с конфликти - за да попречим на други хора да ни убиват или ние да убиваме други. Вижте войната в Украйна. Това не е признак на интелигентност“, казва той.

Дебатът дали сред нас има малки зелени човечета или НЛО ескалира през февруари, когато бившият президентъ на САЩ Барак Обама, отговаряйки на въпрос по време на подкаст, заяви, че извънземните са реални , но той не ги е виждал и „не се пазат в Зона 51“.

По-късно президентът Доналд Тръмп обяви в социалните медии, че нарежда публикуването на правителствени файлове поради „огромен интерес“.

Интересът към НЛО расте заедно с развитието на програмата "Артемис II" на НАСА.

В свят, разкъсван от войни, граждански вълнения, климатични промени и разделение, лесно е да се запитаме какво биха си помислили извъзмените за нас и нашите проблеми. Какъвто и да е отговорът, мнозинството от американците споделят настроението от слогана на "Досиетата Х" - „Истината е някъде там“.

Проучване от 2021 г., проведено от Pew Research Center, показва, че около 2/3 от американците смятат, че най-вероятно съществува интелигентен живот на други планети. Около половината от пълнолетните в САЩ казват, че НЛО, докладвани от военни, „със сигурност“ или „вероятно“ са доказателство за разумен живот извън Земята.

„Не искаме да вярваме, че това е единственото място в тази изключително и трудно разбираема огромна Вселена, където са се появили живот, интелект и технологии“, казва Бил Даймънд, който е президент и главен изпълнителен директор на SETI Institute в Маунтин Вю, Калифорния. „Това донякъде говори за хората, а именно, че не искаме да сме сами", допълва той.

Нещо има там горе. Но какво?

Американците са запленени от идеята за живот извън Земята още от 1947 г., когато близо до Розуел, Ню Мексико, са открити отломки. Първоначално военните заявяват, че материалът е от летящ диск, но по-късно променят версията си и съобщават, че става дума за метеорологичен балон.

Холивуд бързо хваща темата. Летящите чинии, малките зелени човечета и по-късно хуманоидните сиви извънземни се превръщат в част от популярната култура.

Дори 5 април се отбелязва всяка година в емблематичния франчайз "Стар трек" като „Ден на първия контакт“, за да се отбележи датата през 2063 г., когато според канона на поредицата човечеството за първи път осъществява контакт с вулканците.

Голяма част от популярната култура подсказва, че извънземните биха били агресивни. Присила Уард, която преподава научна фантастика в университета "Дюк", има своя теория защо това е така. „Струва ми се, че това е отражение на самите нас – ние проектираме върху извънземните начина, по който се отнасяме един към друг“, казва тя. „Така извънземните идват и искат да ни завладеят, те са насилници. На кого ви прилича това? Прилича на нас", допълва ученият.

През 2024 г. Пентагонът публикува стотици доклади за неидентифицирани и необясними въздушни явления. Това обаче не дава никакви индикации, че произходът им е извънземен.

В два отделни случая Деби Дмитро видяла неща в небето над южния окръг Оукланд в Мичиган. Зеленикавият обект, който Дмитро казва, че е видяла на 1 март в небето над Роял Оук, Мичиган, не е приличал нито на самолет, нито на хеликоптер. Дмитро, която е на 56 години и е медицински специалист, признава, че може да е става дума за някакъв вид дрон. Това, което е видяла през 2023 г. в същия район северно от Детройт, не е толкова лесно обяснимо. „Четири жълтеникаво-златисти светлини летяха много, много ниско“, спомня си Дмитро. Тя казва, че светлините са били на около 30 метра височина при най-близката си точка. „Никога не съм виждала нещо толкова ниско, без никакъв шум и летящо напълно равномерно“, казва тя. „Дали е нещо, направено от човека? Дали е нещо, което не е направено от човека? Кой знае?“

Кой знае наистина? UFO, терминът за неидентифицирани летящи обекти, през последните години отстъпи място на UAP - неидентифицирани въздушни явления или неидентифицирани аномални явления (unidentified aerial phenomena or unidentified anomalous phenomena).

„Категорично има такива неща“ като неземни космически обекти as UAP and UFO, казва Даймънд от SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence -Търсене на извънземен разум), организация, която се стреми да изследва, търси и разбира природата на живота и разума във Вселената. „Хората наблюдават неща в небето, които не могат веднага да идентифицират или разпознаят като човешка дейност, като самолети, дронове или хеликоптери, или животни, като птици. Затова и не знаят какво представляват“, казва Даймънд.

Време за истината

Като много други, Дмитро иска да разбере какво знае правителството. „Мисля, че то има повече информация. Искам да науча повече“, казва тя.

Пенсионираният контраадмирал Тимъти Галаудет твърди, че доказателствата ясно показват наличието на НЛО (UAP), които се движат във въздушното пространство и океаните. „Нечовешкият интелект, който ги управлява или контролира, е абсолютно реален. Възстановявали сме разбили се апарати. Не знаем дали са с извънземен произход", казва той.

Галаудет е работил като временно изпълняващ длъжността ръководител на Националната администрация по океански и атмосферни изследвания (National Oceanic and Atmospheric Administration). Той участва в изслушване в Конгреса през 2024 г., посветено на разкриването на информация за UAP. Контраадмиралът казва, че обещаното от Доналд Тръмп разсекретяване на правителствени файлове буди сериозен интерес. Надява се президентът да изпълни обещанието си.

Според Едуин Бергин, професор по астрономия в университета в Мичиган, във Вселената има милиарди галактики, всяка с милиарди звезди, което прави вероятността за съществуване на живот другаде доста висока. Той смята, че ако разумни същества са изминали огромни разстояния, за да достигнат Земята, те биха се разкрили – въпреки склонността на човечеството да създава хаос. „Бих си помислил, че ще ни гледат сякаш сме луди… но ще се покажат", казва той. „Иначе защо да идват тук, ако не за да наблюдават?“

Ави Льоб, директор на Института за теория и изчисления в университета в Харвард и ръководител на проекта "Галилео" за систематично научно търсене на доказателства за извънземни технологични артефакти, вярва в съществуването на извънземен живот.

„Може би ни се смеят. Може би ни наблюдават, за да се уверят, че няма да станем хищници, че няма да станем опасни за тях", казва той.

В интерес на националната сигурност

Според Даймънд голяма част от правителствената тайна около НЛО и UAP е свързана с опасения за националната сигурност. „Разполагаме с доста напреднали технологии, сателитни, наземни, които са за различни цели, най-вече за национална сигурност и отбрана, насочени към небето или към опасност на борда на самолети. Понякога те улавят обекти. Технологията зад тях е чувствителна и защитена", казва Деймънд.

Правителствените данни, включително видеозаписи на UAP, с които разполага ВМС, трябва да бъдат споделени с учените за изследвания и по-добро разбиране на характеристиките на обектите, казва Галаудет, който е прекарал 32 години във ВМС и е разглеждал класифицирани видеозаписи на UAP. „Когато видите тези неща в нашето въздушно пространство, които почти се сблъскват с нашите самолети, това е наистина основателно безпокойство. Просто не сме сигурни какво представляват и какво възнамеряват да правят с взаимодействието си с човечеството. Това може да е заплаха за националната сигурност или не", казва той.

„Кога невежеството е било добра национална стратегия? Независимо дали е страшно, вредно или не, или смесица, мисля, че търсенето на истината е в наш най-добър интерес", посочва Галаудет.

Междувременно Даймънд не смята, че „истинска среща с извънземни може да се запази в тайна“. „Ако някоя цивилизация е усвоила междузвездните пътувания, тя притежава технологии и възможности отвъд най-смелите ни представи. Ако искат да взаимодействат, ще го направят; ако не искат, няма да го направят. Ако искат да бъдат видени, ще бъдат, а ако не, няма", казва още той.

Редактор: Цветина Петрова