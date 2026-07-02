Преди дни Пентагонът публикува нова серия документи и видеоклипове, свързани с НЛО или UAP . Това е третата поредица от файлове, които правителството разкрива.

Последната партида включва общо 72 файла - 53 документа и 10 изображения от ЦРУ, ФБР, НАСА, Министерството на отбраната и други агенции, 6 видеа и 3 аудиозаписа на НАСА. Клиповете показват кълбовидни обекти в небето, докато набор от изображения и видеофайлове предлагат „художествени интерпретации“ на съобщените наблюдения. Файловете датират от 40-те години на 20 век до днес и включват наблюдения не само в САЩ, но и по целия свят. Става дума за 29 документа от ФБР, 18 от ЦРУ, 12 от Министерството на отбраната, 11 от НАСА, един от разузнавателната общност и още един документ от неопределена американска правителствена агенция.

Пентагонът публикува нови файлове за НЛО

Но точно както и в двата предишни случая, когато правителството, по настояване на президента Доналд Тръмп, публикува два транша от „никога невиждани“ файлове, свързани с НЛО, така и третият пакет документи вероятно ще бъде разочарование за онези, които търсят окончателно доказателство, че не сме сами във Вселената.

Няколко от документите описват подробно срещи, докладвани от служители на федералните правоохранителни органи през 2023 г., при които петима агенти съобщават, че са видели странни кълба на хоризонта. Един от тях разказва, че партньорът му го попитал: „Виждаш ли това?“, визирайки светеща сфера в небето.

Какво има в последните файлове?

Пентагонът качи файловете на своя уебсайт за НЛО . Четири от видеата показват записи от очевидци на странни срещи. В предишните публикувани материали преобладаваха записи с военни служители. Новите видеа, събрани от ФБР, включват подробности от интервюта с хората, станали свидетели на събитията.

Пентагонът започна публикуването на нови файлове за НЛО

• Една от срещите се е случила през юли 2025 г. Видеото, озаглавено „Наблюдение на кълбо в североизточния регион“, показва две ярки светлини, които се движат в небето. „Свидетелите описват движението на кълбата като безшумно, плавно и синхронизирано, сякаш летели във формация или били свързани помежду си“, се казва в описанието на видеото, позовавайки се на интервютата на ФБР.

Снимка: ФБР, Пентагонът

• Друго видео от октомври 2024 г., наречено „Кълба над езерото“, разкрива наблюдението на кълбо в североизточната част на САЩ. Записът е направен на 25 мили от мястото и показва „източник на светлина под хоризонта, носещ се над езеро на приблизително разстояние от 2700 фута“, се казва в описанието на Пентагона.

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Снимка: Пентагонът

„Светлият обект наподобяваше „плазмоподобна сфера“, периодично променяща формата и светилината си. Понякога основният източник на светлина сякаш се разделяше на по-малки светещи точки. Светливаща точка под основния източник се носеше точно над водата и не изглеждаше съответстваща на отражение от повърхността. Обектът остана неподвижен около 45 минути, преди да изчезне", съобщават от Пентагона.

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• Един от файловете включва документи от група, свикана от ЦРУ през 1952 и 1953 г., наречена „Научен консултативен панел за неидентифицирани летящи обекти“. Групата заключва, че летящите чинии не представляват физическа заплаха, но препоръча официална политика за „развенчаване“ на въпроса, за да „се освободи от мистерията на темата за НЛО“. Екипът предупреждава, че „болезнената национална психология“ около НЛО може да бъде използвана от противници.

• Друго интригуващо разкритие се фокусира върху поредица от странни събития в западната част на САЩ, случили се в продължение на два дни през октомври 2023 г. Петима „специални агенти на федералните правоохранителни органи“ предоставят своите разкази на Службата за разрешаване на аномалии във всички домейни на Пентагона, като всеки разказ е включен във файловете.

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Единият агент казва, че наблюденията са започнали със „странни светлини, движещи се на групи на километри разстояние“. Другият казва, че червените светлини „са се ускорили мигновено и са маневрирали с перфектна, плавна координация в хоризонтална формация“. Лице, идентифицирано като Свидетел 4, описва по-малки кълба, „излюпвани от по-голямата, много ярка оранжева светлина“ многократно, губейки бройката „след петия път“. Свидетел 3 си спомня още как партньорът му казал "Виждаш ли това?".

ФБР е изготвило дигитални копия на разказите на агентите, за да пресъздаде наблюденията. Пентагонът заяви, че копията са били подготвени през 2026 г.:

Снимка: ФБР

• Файловете включват и доклад на ЦРУ от юли 2008 г. за наблюдение на НЛО над международното летище Хараре в Зимбабве, който е бил предаден на Ситуационния център на Белия дом и на разузнавателната общност. Лицата, запознати с инцидента, не са знаели дали обектът, забелязан във въздуха и излъчващ „лъчи“, е разузнавателно устройство на чуждо правителство или е от извънземен характер. Според наблюдатели „обектът е бил с дискообразна форма с куха среда и имал серия от въртящи се светлини от долната страна на корпуса“. Присъствието му е поставило района в състояние на повишена готовност.

• Наблюдение през 2022 г. близо до Колорадо Спрингс описва обект с форма на „картоф“, който изглеждал като оцветен в „кремав цвят“, който бил „полупрозрачен и с лек блясък“. ФБР е изготвило художествена интерпретация въз основа на описанието.

Снимка: ФБР

След като обектът е докладван на Министерството на отбраната, разузнавателен партньор извършил анализ, според който е възможно наблюдението да се обяснява с „обратно разсейване на слънчевата светлина“ – явление, при което отразената от снега върху планината Шайен, светлина е осветила облаци на малка височина".

• Сред файловете има бележка на Министерството на отбраната от 2 юни, в която неидентифициран „федерален агент на правоприлагащите органи“, работещ в „западните Съединени щати“, съобщава, че е видял обект в небето през октомври 2023 г., който прилича на „летящата кола от поредицата за Хари Потър“. В бележката са включени генерирани от изкуствен интелект изображения на това, което агентът твърди, че е видял.

• Един от документите е от Министерството на отбраната е „Оценъчно проучване на феномена (летящи чинии)“, датиращо от юни 1946 г.

„От около 210 инцидента, 20% са обяснени. Няма доказателства, които биха подкрепили теорията, че инцидентите се дължат на дейността на чужда държава", пише в него. Но изглежда не изключва възможността някой от тези инциденти да се дължи на същества от чужда планета.

• Друг файл от 1949 г. включва кореспонденция между тогавашния директор на ФБР Дж. Едгар Хувър и преподобния Чарлз Барнс, който съобщава, че е видял „четири лъча светлина, „сближаващи се в Каскадните планини“, на височина от приблизително 10 000 фута. Барнс казал на Хувър, че е забелязал „голяма експлозия“, видима в точката на сближаване на тези лъчи, продължила поне 10 минути. В отговора си Хувър благодари на Барнс за писмото и го информира, че го препраща до Комисията по атомна енергия (AEC). Хувър предположил, че видяното от Барнс може да е свързано с „военен или научен експеримент, който е от компетентността на комисията“.

• Има и откъси от интервю от ноември 1962 г., което легендарният водещ Уолтър Кронкайт провел с астронавта Гордън Купър, пилотирал последния космически полет на космическата програма "Меркурий". В интервюто Купър отбеляза, че „голям брой изключително квалифицирани хора са виждали обекти без логично обяснение“. Той също така спекулира за съществуването на други планети с атмосфера, където може би има „някакъв вид човешки живот“.

- Последните публикувани файлове са резултат от изпълнителна заповед, подписана от президента Тръмп по-рано тази година, която задължава Пентагона да разкрие повече документи, свързани с НЛО.