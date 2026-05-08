Пентагонът започна да публикува нови файлове за НЛО , заявявайки че обществеността може да направи собствени заключения за „неидентифицирани аномални явления“, съобщи "Асошиейтед прес".

Освен Пентагона, усилията се ръководят от Белия дом, директора на националното разузнаване, Министерството на енергетиката, НАСА и ФБР.

В петък Пентагонът заяви в публикация в X, че докато предишни администрации са се опитвали да дискредитират или разубедят американския народ, Доналд Тръмп „е фокусиран върху осигуряването на максимална прозрачност за обществеността, която в крайна сметка може сама да си състави мнение относно информацията, съдържаща се в тези файлове“. Пентагонът съобщи, че допълнителни документи ще бъдат публикувани поетапно.

Тръмп заяви още през февруари , че възнамерява да предприеме това действие. Преди това той публикува документи, свързани с убийствата на президента Джон Ф. Кенеди, сенатор Робърт Ф. Кенеди и Мартин Лутър Кинг-джуниър.

Пентагонът работи от години по разсекретяването на документи, свързани с НЛО, а Конгресът създаде служба през 2022 г. за разсекретяване на материали. Първият доклад от 2024 г. разкри стотици нови явления, свързани с UAP - неидентифицирани въздушни явления или неидентифицирани аномални явления (unidentified aerial phenomena or unidentified anomalous phenomena). В него обаче няма доказателства, че правителството на САЩ някога е потвърждавало наблюдение на извънземна технология.

Конгресът нареди на Пентагона да започне да публикува досиета за наблюдения на НЛО през 2022 г., тъй като някои военни са споделяли срещи с необясними летателни апарати. Малка група републиканци в Конгреса настоява за по-голяма прозрачност, обвинявайки Пентагона, че укрива документи. В писмо от март конгресменът Анна Паулина Луна поиска 46 видеоклипа на UAP, идентифицирани от лица, подаващи сигнали за нередности. В социалните медии в петък Луна заяви, че се очаква тези видеоклипове да бъдат публикувани в по-късен сборник от Пентагона. Конгресменът Тим ​​Бърчет благодари на Тръмп, че е „спазил думата си“ относно прозрачността и разкриването на информация. „Бих искал да напомня на хората, че прозрачността няма да се случи изведнъж, ще отнеме известно време“, каза Бърчет.

Експерти настояват за предпазливост относно публикуването на новите файлове, предупреждавайки, че видеоклиповете на UAP често се тълкуват погрешно от хора, които не са запознати с напредналите военни технологии. Докладът на Пентагона от 2024 г. опроверга твърденията, че правителството на САЩ е открило извънземни технологии или е потвърдило доказателства за извънземен живот.

