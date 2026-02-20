Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще разпореди на федералните агенции да започнат да публикуват правителствени документи, свързани с извънземни и неидентифицирани летящи обекти. Решението си той обяви в социалните мрежи и го обясни със силния обществен интерес по въпроса.

Изслушвания за съществуването на НЛО провежда Конгресът на САЩ



Преди това Тръмп, без да предостави доказателства, обвини бившия президент Барак Обама в неправомерно разкриване на класифицирана информация за извънземни при публично обсъждане.



В интервю, излъчено в събота, Обама заяви, че извънземните са реални, но не ги е виждал. И допълни, че не се намират в Зона 51– секретната база на Военновъздушните сили в Невада.

„Не знам дали са истински, или не. Мога да ви кажа, че той е разкрил класифицирана информация. Не би трябвало да го прави. Това е голяма грешка. Аз нямам мнение по въпроса. Никога не говоря за това”, каза Тръмп.