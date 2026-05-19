Американският президент обяви това в пост в социалната си мрежа
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отменя планирани за утре удари срещу Иран, тъй като в момента текат "сериозни преговори", предаде "Асошиейтед прес". Тръмп направи това съобщение в днешна публикация в социалните мрежи, след като през уикенда заплаши, че времето на Иран да сключи споразумение изтича и че в противен случай военните действия ще бъдат възобновени. Миналата седмица той заяви, че крехкото прекратяване на огъня е на "командно дишане", а американските сили влязоха в сблъсъци с иранските сили.
Президентът на САЩ, който досега не беше разкривал, че планира удар утре, не даде подробности за планираната атака в днешната си публикация, но заяви, че е наредил на американските въоръжени сили "да бъдат готови да пристъпят към пълномащабна атака срещу Иран в най-кратък срок, в случай че не бъде постигнато приемливо споразумение".
Тръмп от седмици заплашва, че прекратяването на огъня, договорено в средата на април, може да приключи, ако Иран не сключи споразумение. През уикенда той предупреди: "За Иран часовникът тиктака и е по-добре да се задействат БЪРЗО или от тях няма да остане нищо".
Тръмп заяви, че отменя планирания удар по искане на съюзниците в Близкия изток, включително лидерите на Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ).
