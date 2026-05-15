Директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е бил на посещение в Куба, след като САЩ подновиха предложението си за помощ в размер на 100 млн. долара, за да облекчат последиците от петролната блокада.

В изявление на кубинските власти се посочва, че срещата е била опит за подобряване на диалога, а на американските представители било съобщено, че Хавана не представлява заплаха за националната сигурност на САЩ.

Директорът на ЦРУ предал послание от президента Тръмп, което гласи, че САЩ ще встъпят в сериозни преговори с Хавана по икономически и свързани със сигурността въпроси, „само ако кубинските власти извършат фундаментални промени“.

