„Евровизия“ (Eurovision Song Contest) е много повече от музикален конкурс. Това е телевизионен феномен, културно явление и едно от най-гледаните музикални събития в света. Организиран ежегодно от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) от 1956 г. насам, конкурсът обединява десетки държави чрез музика, зрелище и национално представяне.

Идеята за „Евровизия“ се ражда след Втората световна война като символ на европейско културно сближаване. Форматът е вдъхновен от италианския фестивал в Санремо, а първото издание се провежда на 24 май 1956 г. в Лугано, Швейцария. Тогава участват едва седем държави – Швейцария, Италия, Франция, Германия, Белгия, Нидерландия и Люксембург. Всяка страна представя по две песни – правило, което никога повече не се повтаря.

Любопитен факт е, че първото издание е замислено като технически експеримент – организаторите искат да проверят дали е възможно едновременно телевизионно излъчване на живо в различни държави. Днес конкурсът достига до стотици милиони зрители по целия свят и се излъчва на пет континента.

► От телевизионен експеримент до глобален спектакъл

С течение на десетилетията „Евровизия“ се превръща в истински телевизионен феномен. Конкурсът е признат от „Гинес“ за най-дълго излъчваното ежегодно телевизионно музикално състезание в света. Единственият път, когато не се провежда, е през 2020 г. заради пандемията от COVID-19.

Първоначално конкурсът представлява едно вечерно шоу, но с нарастването на интереса и броя на участващите държави се въвеждат полуфиналите. От 2008 г. форматът включва два полуфинала и голям финал.

Днес всяка държава изпраща оригинална песен с продължителност до три минути, изпълнена на живо от артист или група до шестима души. Победителят се определя чрез комбинирано гласуване на професионални журита и телевизионната публика.

► Най-успешните държави и рекордите на „Евровизия“

Швеция и Ирландия държат рекорда за най-много победи – по седем. Германия е страната с най-много участия, а Кипър - с най-много участия без победа.

През годините конкурсът е родил десетки рекорди и невероятни истории:

• Най-младият победител е белгийката Сандра Ким, която печели през 1986 г., когато е едва на 13 години.

• Най-възрастният участник е 95-годишният Емил Рамзауер от швейцарската група Takasa през 2013 г.

• Най-кратката песен е финландската „Aina Mun Pitää“ от 2015 г. – само 1 минута и 27 секунди.

• Най-дългата песен е италианската „Corde Della Mia Chitarra“ от 1957 г. – над 5 минути.

• През 1969 г. конкурсът има четирима победители, защото тогава не съществуват правила при равен резултат.

• Сред най-запомнящите се моменти остава и изпълнението на Riverdance през 1994 г. – интервален акт, който по-късно се превръща в световен феномен.

► Звездите, които „Евровизия“ изстреля към световна слава

Много от най-големите музикални имена започват международния си път именно от сцената на „Евровизия“. Най-яркият пример е ABBA, които печелят през 1974 г. за Швеция с „Waterloo“. Победата им се превръща в трамплин към световна кариера.

Селин Дион също триумфира в конкурса – през 1988 г., когато представя Швейцария с песента „Ne partez pas sans moi“. Любопитното е, че тя е канадка, но правилата никога не са изисквали изпълнителят да е гражданин на държавата, която представлява.

Сред останалите големи имена, минали през „Евровизия“, са Оливия Нютън-Джон, Хулио Иглесиас, Клиф Ричард, Мадона, Джъстин Тимбърлейк, Рита Ора.

► Скандали, политика и противоречия

Макар да е музикален конкурс, „Евровизия“ често е в центъра на политически скандали.

През годините има:

• бойкоти на цели държави;

• дисквалификации;

• забранени песни;

• откази за участие;

• обвинения в политическо гласуване.

През 2009 г. Грузия се отказва, след като песента „We Don’t Wanna Put In“ е счетена за политическа провокация срещу Владимир Путин. През 2022 г. Русия е изключена от конкурса след инвазията в Украйна. През 2024 г. EBU отхвърля две песни на Израел заради политически послания в текста, преди да одобри третата версия – „Hurricane“.

► „Евровизия“ и LGBTQ културата

С годините конкурсът се превръща в символ на разнообразието и свободното себеизразяване. Огромна част от LGBTQ общността възприема „Евровизия“ като културен феномен и пространство за приемане.

Един от най-знаковите моменти идва през 2014 г., когато Кончита Вурст печели за Австрия. Победата ѝ предизвиква бурни реакции в Европа и Русия, но се превръща и в символ на толерантността.

► България на „Евровизия“ – история, успехи и драматични обрати

♦ Първата българска следа – още преди официалния дебют

Макар България официално да дебютира през 2005 г., първият българин на сцената на „Евровизия“ се появява още през 1964 г. Това е певицата Ахинора Куманова, известна като Нора Нова, която представя Германия.

► 2005: Скандалният дебют на България

Първото официално участие на България е в Киев през 2005 г. Група „Каффе“ представя песента „Lorraine“, но не успява да стигне до финала.

Националната селекция обаче остава в историята със сериозен скандал. Слави Трифонов и Софи Маринова обвиняват организаторите в манипулация на SMS вота и демонстративно се оттеглят от конкурса по време на живо предаване.

На 14 януари 2012 г., на полуфинала на конкурса за избор на песен, Маринова и песента ѝ заемат второто място при зрителите (и пето по брой точки при журито) с 2162 SMS-а и 93 т. от журито, след Деси Слава, която е обявена като първи избор едновременно и на публиката и на журито, с 2396 SMS-а и 148 т. от журито. На финала на 29 февруари обаче Софи Маринова заема първо място по брой получени SMS-и и е трета при журито, докато Деси Слава е втора при зрителите и не влиза в челната тройка на журито. Група New 5 на финала е на трето място при зрителите и първа при журито, но при равен резултат предимство взима изборът на зрителите – в случая песента на Софи Маринова.

Софи Маринова участва на втория полуфинал на конкурса в Баку на 24 май и не попада сред първите десет, които продължават участието си на финала. Българската песен е с равен брой точки с класиралата се за финала песен на Туджи от Норвегия, но с получени точки от една държава по-малко (от 10 срещу 11 държави за Норвегия), което се оказва фатално.

► 2006: Мариана Попова и Азис

Година по-късно България изпраща Мариана Попова с „Let Me Cry“. Макар песента да е оценена високо от музикалните среди, страната отново не достига финал. Любопитен детайл е, че Азис е сред беквокалистите.

► 2007: „Вода“ – песента, която промени всичко

Истинският пробив идва през 2007 г. с Елица Тодорова и Стоян Янкулов – Стунджи. Песента „Вода“ впечатлява Европа със смес от български фолклор и модерно дръм-енд-бейс звучене.

България завършва на престижното пето място – най-добрият резултат за страната до онзи момент. „Вода“ и до днес остава едно от най-емблематичните български участия.

► 2008 – 2013: Трудни години и пропуснати финали

След успеха през 2007 г. България изпраща:

• Deep Zone Project и DJ Balthazar („DJ, Take Me Away“)

• Красимир Аврамов („Illusion“)

• Миро („Ангел си ти“)

• Поли Генова („На инат“)

• Софи Маринова („Love Unlimited“)

• отново Елица и Стунджи („Само шампиони“)

Най-драматичен остава случаят на Софи Маринова през 2012 г. България пропуска финала само заради правилото при равен брой точки – Норвегия получава точки от повече държави.

► Голямото завръщане: Поли Генова и Кристиан Костов

След кратко отсъствие България се завръща триумфално през 2016 г. с Поли Генова и песента „If Love Was a Crime“. Тя достига до четвърто място – огромен успех за страната. Само година по-късно Кристиан Костов поставя исторически рекорд. „Beautiful Mess“ завършва на второ място – най-доброто класиране на България в историята на конкурса. Кристиан се превръща и в един от най-младите участници, стигали до толкова висока позиция.

► „Equinox“, Виктория и последните участия

През 2018 г. супергрупата Equinox представя „Bones“ и достига до финала.

След отмененото издание през 2020 г. Виктория Георгиева представя България през 2021 г. с „Growing Up Is Getting Old“. Песента е сред фаворитите и завършва на 11-о място.

През 2022 г. „Intelligent Music Project“ не успява да класира България за финала.

► България се завръща през 2026 г.

След четиригодишно отсъствие БНТ обявява, че България ще се завърне на „Евровизия 2026“ във Виена. Сред имената, които ще участваха в селекцията, бяха: Дара, Дара Екимова, Михаела Маринова, Михаела Филева, Керана и Космонавтите, „Молец", Прея, Innerglow, Вениамин, Фики Стораро, Роксана.

Дара беше избрана чрез вота на жури и зрителите, като днес талантливата изпълнителка излиза на полуфинала на „Евровизия". Досега тя се доказа като един от претендентите за голямата награда.

► Феноменът „Евровизия“

Днес „Евровизия“ е не просто музикално шоу. Това е събитие, което обединява поколения, държави и култури. То ражда звезди, създава политически дебати, провокира скандали и всяка година доказва, че музиката остава универсален език.

Редактор: Дарина Методиева