Двукратната победителка в "Евровизия" Лорийн даде специално интервю пред Десислава Банова-Плевнелиева за NOVA, в което разкрива нови детайли около дългоочаквания си дебютен албум и личните си вдъхновения. Певицата говори откровено за емоциите, които стоят зад музиката ѝ, за двете си исторически победи и за силната връзка с българската публика, като не изключи и бъдещо посещение у нас.

Здравей, скъпа Лорийн, много ми е приятно да се запознаем и да разговаряме. Благодаря ти много. Причината за днешния разговор е твоят първи албум, дебютният ти проект, който излезе на 27 март. Това е първият ти цялостен проект и е силно очакван. С какво този албум се различава от музиката, с която публиката ти вече те познава?

Бих казала, че музиката — най-големите песни, с които публиката ме познава — са само част от това, което изразявам, само един спектър, защото мисля, че всички ние — ти, аз, всеки човек — имаме цял спектър от емоции, нали така? Затова смятам, че с този албум за първи път ще изследвате цялостния човек — като например различни емоции, различни страни на идентичността и…Смятам, че това е просто едно много по-забавно преживяване — да можеш да тръгнеш на това пътешествие и да прескачаш между тези емоции.

Предстоящото ти турне обхваща половината Европа, но България някак липсва. Това мистерия ли е, която трябва да разгадаем, или планираш изненадващо посещение тук в близко бъдеще?

Ще… имам предвид, ще направя всичко възможно да дойда, защото обичам България. И знаеш ли какво, Деси, — още сега ще пиша на мениджърите ми и ще кажа: „Здравейте, защо България я няма?“.

Надяваме се да те видим тук съвсем скоро.

Да, благодаря ти, Деси, благодаря ти!

Какво послание се надяваш хората да почувстват или разберат, когато слушат музиката ти?

Целият албум говори за дуалността. Говори за тъмнината и за светлината. Говори за фрустрация, гняв, тъга, но също така и за щастие, любов. Говори и за сексуалността. Причината е, че ние като хора често не искаме да се изправим пред тъмните си страни, защото е болезнено. И си казваме: „Не искам това. Защо ми се случи? Защо, защо, защо?“ А това, за което говоря в албума, е: „Почакай малко — тъгата и травмите, през които си минал, не бяха ли ключът към твоето развитие? Не те ли направиха прекрасния човек, който си днес?“.

Твоята визия и стил често са описвани като смели, провокативни, но и дълбоко артистични. Това начин ли е да изразиш своята идентичност или е форма на бунт?

И двете. Бунтът не е нещо, което нарочно се създава. Той съществува във всеки един от нас. Бунтът е интересен само, когато има дисбаланс. Ако светът е в дисбаланс, тогава естествено просто излизаш и казваш истината. Бунтът е гласът на истината, когато идва от място на любов. Но за мен е много, много важно нещо — аз не харесвам разделението, харесвам единството. Затова моята цел винаги е: къде е единството тук? Не ме интересува да казвам „аз срещу теб“. Няма разделение между теб и мен. Няма такова. Ако нараня теб, наранявам и себе си — точка. Няма разделение. Така че да — и двете са: бунт и автентичност. Те вървят , сестричке, — и двете присъстват.

Ти си един от малкото артисти, които са печелили конкурса „Евровизия“ два пъти. Какво означават за теб тези две победи в личен план и като артист?

Мисля, че интересното е, че и двете бяха преобразяващи моменти в живота ми, в които нещата тръгват от дъното и после рязко се издигат нагоре. Все едно си на самото дъно… и после изведнъж – бум. Така че мисля, че те означават всичко, защото са като издигане. Като осъзнаване на всичко. Нов етап в живота ми, в който идва нова информация – толкова важна и толкова красива за мен в тези моменти. И е интересно, защото има 11 години между тези две победи. „Euphoria“ и „Tattoo“ – 11 години. И това е едно интересно число.

Това, че си първата жена, спечелила „Евровизия“ два пъти, е историческо постижение. Представяла ли си си някога, че ще достигнеш този етап?

Не, никога не съм си го представяла. Наистина не съм, защото моята страст са две неща. Моята страст е да създавам, но също така и да се свързвам с хората. Но когато погледна назад, Деси, разбирам колко е важно една жена да спечели два пъти. Това е баланс. Мъж е печелил два пъти, жена печели два пъти – разбираш ли? Просто баланс.

Балансът е много важен във вселената.

Да, всеки ден. Това е всичко, Деси. Това е всичко. Искам да кажа, че вселената ще балансира нещата, независимо дали ние искаме или не. Тя просто ще каже: „Стига толкова, трябва баланс“ – и ще го направи. Ако кажем „не“, тя ще отвърне: „Не ме интересува – ще го направим“.

„Евровизия“ е толкова уникална платформа, а тази година България ще бъде представена от Дара. Какъв съвет би ѝ дала, докато се подготвя за сцената на Евровизия, и какво би искала да ѝ пожелаеш?

Бих искала тя да… О, бих казала… Ако беше пред мен, Деси, бих ѝ казала: „Сестро, ще пееш пред 450 милиона души, които ще те гледат и ще усетят твоята енергия“. Ще ѝ кажа: „Ти си създател“. Ще я попитам: „Каква енергия искаш да изпратиш към хората днес?“. И когато го разбереш, го почувствай, излез на сцената, осъзнай, че точно това е твоето призвание – и тогава го предай на хората, защото те имат нужда от него. Да, желая ѝ… и бих ѝ казала, че ѝ пожелавам всичко най-добро. Казвам ѝ, че е там, защото трябва да бъде там, и че трябва да се наслади на преживяването.

Да, ние вярваме в нея и също ѝ пожелаваме голям успех.Какво послание би искала да отправиш към своите фенове тук, в България?

Много съм горда, че имам фенове в България, разбираш ли. Имам фенове тук още от самото начало на кариерата си. Моите български фенове, моите приятели, винаги са били до мен, така да се каже. Винаги са били с мен, дори когато не съм издавала музика. Винаги са били тук. Това е България. Така че това, което искам да кажа, е: обичам ви и ви благодаря, че вярвахте в мен, дори когато аз самата не вярвах в себе си – вие продължавахте да вярвате. И те знаят кои са.

И ние те обичаме и вярваме в теб, и те очакваме тук, в България. Би ли представила на нашата публика твоя малък приятел – твоето куче?

Това е малкият човек. Виждате ли го? Само трябва да кажа… взех си бонбон и той веднага „Какво…???“.

Ще те чакаме – независимо дали с кучето или без него – ние те очакваме. Продължавай все така и ти пожелаваме всичко най-добро и огромен успех с дебютния албум.

Благодаря ти, Деси. Много ти благодаря. Благодаря ти, че си ми като сестра. Невероятна си, Деси. Много ти благодаря, любов моя. Каква сестра само, а?

Да, да, усещам енергията ти близка до моята.

Благодаря ти. Виждаш ли какво имам предвид? Имам си сестра там.

Много целувки от България. Обичаме те!

Много благодаря. Благодаря ви. Обичам ви.

Целия разговор гледайте във видеото.