"Мезмерик опън еър" се завръща на хижа "Бонсови поляни" с второ издание на своето целодневно събитие сред природата. На 27 юни публиката ще се наслади на електронна музика и специални гости от унгарския MicrOasis Festival, зони за отдих и селекция от независими български брандове. Повече за музикалното събитие разказаха Мартин Лазаров и Борис Кършутски в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS.

"Хората се чувстват много по-свързани с всичко около нас сред природата. След летния сезон, всички искат да избягат от забързаното ежедневие и горещината", обясни Борис.

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"Локацията в момента не предразполага фестивала да продължи няколко дни. Занапред планираме фестивал, който да бъде на друга по-подходяща локация сред природата и да продължи няколко дни", каза Мартин.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев