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Певицата разказа, че успява да балансира между работата и хората, които обича
Поли Генова представи новата си песен "Спомени". Тя разказа в ефира на "Здравей, България", че успява да постига баланса между музиката и семейството.
"Това, което обичам да правя, е музика, балансирането е микс", допълни тя. Поли сподели, че никога не е спирала да работи, макар да не е издавала песни.
Певицата сподели, че би искала да участва във фестивали, да продължава да създава своята музика.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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