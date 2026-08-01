Поли Генова представи новата си песен "Спомени". Тя разказа в ефира на "Здравей, България", че успява да постига баланса между музиката и семейството.

"Това, което обичам да правя, е музика, балансирането е микс", допълни тя. Поли сподели, че никога не е спирала да работи, макар да не е издавала песни.

Певицата сподели, че би искала да участва във фестивали, да продължава да създава своята музика.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова