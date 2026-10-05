Високоскоростната железопътна линия, която Турция изгражда към България, достигна границата със завършването на участъка от Черкезкой до Капъкуле. Участъкът е дълъг 153 км и ще бъде пуснат в експлоатация на 9 октомври. На церемония ще участва и президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган.

„Разширяваме мрежата си от високоскоростни влакове от Черкезкой до Капъкуле, чак до границата с Европа. С пускането в експлоатация на линията ще включим в мрежата си от високоскоростни влакове и градовете Текирдаг, Къркларели и Одрин, като по този начин ще предоставим на Тракия удобството на високоскоростните влакове“, заяви министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу.

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Високоскоростната линия за пътнически и товарни превози, свързваща Истанбул с българо-турската граница, се изгражда от 2019 г. със съвместно финансиране от Турция и ЕС, като по нея ще могат да се движат влакови композиции със скорост до 200 км/ч.

Когато бъде завършено строителството на цялата жп линия от Халкалъ, Истанбул, до Капъкуле, Одрин (на границата с България при Капитан Андреево), времето за пътуване на пътници с влак по маршрута ще бъде намалено от четири часа на час и половина, а за превоз на стоки - от осем и половина на три часа и половина.

Строителните работи по останалите участъци от линията за високоскоростни влакове Халкалъ-Капъкуле продължават, уточни министърът.

Редактор: Ивета Костадинова