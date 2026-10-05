От американската администрация определиха Бени Рей Хармъни като „доверен глас на движението MAGA“

Белият дом защити назначаването на 24-годишната Бени Рей Хармъни за заместник-прессекретар, след като отново привлече внимание нейна снимка от 2021 г. На нея тя позира с пушка и тениска с нецензурен надпис срещу тогавашния президент Джо Байдън.

От американската администрация определиха Хармъни като „доверен глас на движението MAGA“. До назначаването си в Белия дом тя работеше като кореспондент на консервативната медийна платформа Real America’s Voice, известна и с предаването на бившия съветник на Доналд Тръмп Стив Банън.

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Професионалният ѝ път включва и работа за консервативната организация Turning Point USA, както и като част от екипите на републиканските политици Мат Гейц и Пол Госар.

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Гейц, който е бивш конгресмен от Флорида, се оказа в центъра на редица скандали. Доклад на етичната комисия на Камарата на представителите отправи срещу него сериозни обвинения, включително за сексуални отношения с непълнолетна и употреба на наркотици. Той вече не е член на Конгреса.

Хармъни е работила и за конгресмена от Аризона Пол Госар. През 2021 г. Камарата на представителите официално го порица заради публикувано от него анимационно видео, представящо насилие срещу демократката Александрия Окасио-Кортес и тогавашния президент Джо Байдън. По това време Хармъни публикува видео в негова защита.

Името ѝ стана по-широко известно в консервативните медии през 2025 г., когато напусна работата си като водеща в местна телевизия в Спрингфийлд, Илинойс. Преди това тя произнесе в ефир емоционално обръщение, посветено на покойния Чарли Кърк, когото определи като свой първи работодател и ментор.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС

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