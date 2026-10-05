Белият дом защити назначаването на 24-годишната Бени Рей Хармъни за заместник-прессекретар, след като отново привлече внимание нейна снимка от 2021 г. На нея тя позира с пушка и тениска с нецензурен надпис срещу тогавашния президент Джо Байдън.

От американската администрация определиха Хармъни като „доверен глас на движението MAGA“. До назначаването си в Белия дом тя работеше като кореспондент на консервативната медийна платформа Real America’s Voice, известна и с предаването на бившия съветник на Доналд Тръмп Стив Банън.

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Beni Rae Harmony, Trump's new Assistant Press Secretary, has already mastered the most important aspect of the job: pushing your butt out https://t.co/GOjz1jgvM1 — Paul Rudnick (@PaulRudnickNY) October 4, 2026

Професионалният ѝ път включва и работа за консервативната организация Turning Point USA, както и като част от екипите на републиканските политици Мат Гейц и Пол Госар.

New White House Press Secretary Benni Rae Harmony looks like she'll be a real ray of sunshine. This was a Christmas photo she posted in 2021. This is the sort of bitch who would steal Christmas. https://t.co/gEv1LJ6UpB — Jamison Daniel (@AntiquarianMuse) October 5, 2026

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Гейц, който е бивш конгресмен от Флорида, се оказа в центъра на редица скандали. Доклад на етичната комисия на Камарата на представителите отправи срещу него сериозни обвинения, включително за сексуални отношения с непълнолетна и употреба на наркотици. Той вече не е член на Конгреса.

Former Illinois TV anchor Beni Rae Harmony tells FOX News Digital in an exclusive interview that she gladly quit her job rather than stay silent about the recent assassination of her friend, Charlie Kirk. https://t.co/11I8RFl2gq — Repeater Clough (@repeater_clough) September 17, 2025

Хармъни е работила и за конгресмена от Аризона Пол Госар. През 2021 г. Камарата на представителите официално го порица заради публикувано от него анимационно видео, представящо насилие срещу демократката Александрия Окасио-Кортес и тогавашния президент Джо Байдън. По това време Хармъни публикува видео в негова защита.

Името ѝ стана по-широко известно в консервативните медии през 2025 г., когато напусна работата си като водеща в местна телевизия в Спрингфийлд, Илинойс. Преди това тя произнесе в ефир емоционално обръщение, посветено на покойния Чарли Кърк, когото определи като свой първи работодател и ментор.

Редактор: Цветина Петкова