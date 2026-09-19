Журналисти на CNN и MS NOW не са били допуснати на територията на Белия дом в събота – ден след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че забранява достъпа на представители на двете медии, както и на „Политико“. За първите случаи на приложена на практика забрана съобщава NBC News.

Репортерът на MS NOW Акайла Гарднър разказа, че пропускът ѝ за Белия дом не е сработил, когато пристигнала в събота сутринта. По думите ѝ служител на охраната поискал картата ѝ и обяснил, че тя е деактивирана.

Американски медии отказаха да подпишат новите правила на Пентагона за достъпа на журналисти до ведомството

CNN statement following being denied access to the White House grounds this morning: pic.twitter.com/7Ox03COW0o — CNN Communications (@CNNPR) September 19, 2026

„Попитах защо не мога да вляза. Той каза, че решението не зависи от него“, разказа Гарднър. Фотограф на MS NOW също не е бил допуснат, докато продуцент на медията е успял да влезе на територията на комплекса. Причината за различното отношение не е била изяснена.

Here's MS NOW reporter @gardnerakayla describing her arrival at the White House this morning. Her badge didn't work. "The officer asked me to hand over my badge. He said that it was disabled. I asked why I was not able to get inside. He said it was above him." pic.twitter.com/Bfgz6ICm7P — Brian Stelter (@brianstelter) September 19, 2026

Достъп е бил отказан и на кореспондента на CNN в Белия дом Бетси Клайн. Според NBC News тя е прекарала около минута в пункта за сигурност, след което е излязла без журналистическия си пропуск. По думите ѝ той е бил конфискуван.

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CNN потвърди случая и определи решението като незаконна намеса в конституционно гарантираната свобода на пресата. От медията заявиха, че журналистите ѝ ще продължат да отразяват работата на администрацията и да търсят отговорност от институциите.

BREAKING: MS NOW denied access to the White House. Statement from MS NOW. https://t.co/TWT3ejfW7w via @YouTube — MS NOW (@MSNOWNews) September 19, 2026

MS NOW също обяви, че ще предприеме необходимите действия за защита на правата си съгласно Първата поправка на Конституцията на САЩ. „Белият дом принадлежи на американския народ, а решенията, които се вземат вътре, се финансират от нашите данъци“, посочиха от медията.

От Белия дом не са направили нов коментар по случая, като са препратили NBC News към предишните изявления на президента.

В петък Доналд Тръмп обяви в Truth Social, че забранява достъпа до Белия дом на представители на CNN, MS NOW и „Политико“ . Като причина президентът посочи отразяването им, което той определя като разпространяване на „фалшиви новини“. Забраната беше обявена с незабавно действие.

Тръмп заяви още, че медиите не би трябвало да могат да публикуват това, което той определя като „измислици и лъжи“, когато отразяват президента, неговата администрация или Съединените щати. Той предупреди, че ограничения може да бъдат наложени и на други медии, без да посочи кои.

CNN заяви, че застава зад журналистическия си екип и неговата работа. От „Политико“ отхвърлиха като неверни твърденията на Тръмп, че изданието е получавало държавни субсидии, и обявиха, че ще продължат да отразяват Белия дом и ще защитават правата си, гарантирани от Първата поправка.

Редактор: Цветина Петкова