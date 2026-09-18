Председателят на шведския парламент, Риксдага, Андреас Норлен връчи проучвателен мандат на лидера на спечелилата изборите Шведска социалдемократическа работническа партия Магдалена Андершон за съставяне на правителство.

Социалдемократите печелят изборите в Швеция с минимална преднина

"След днешните консултации реших да натоваря лидера на социалдемократите Магдалена Андершон със задачата да опита да сформира правителство", каза парламентарният шеф пред репортери.

Екзитпол: Лявоцентристкият опозиционен блок да спечели изборите в Швеция с 51,3%

В неделя оглавяваният от Андрешон лявоцентристки блок надделя с малка преднина над консервативния блок на премиера Улф Кристершон, който в четвъртък обяви, че ще подаде оставка след изборната загуба.

Редактор: Станимира Шикова