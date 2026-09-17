Полският президент Карол Навроцки заяви днес - на 87-ата годишнина от съветското нахлуване в Полша, че Русия продължава да предприема провокации, тъй като "не се променя".

Навроцки коментира руската атака срещу Западна Украйна, извършена по-рано същия ден, като отбеляза, че всяка нова руска провокация представлява предизвикателство за държавния глава на Полша, и подчерта, че поддържа постоянен контакт с командването на полските въоръжени сили.

Полша затвори две летища заради операции на военната авиация

Припомняйки годишнината от съветското нахлуване преди 87 години, Навроцки заяви, че през 20-те и 30-те години на миналия век "Втората полска република и нейните граници са били подложени на това, което днес наричаме хибридна война".

Според Навроцки методът на действие на Русия от векове се основава на опити за дестабилизиране на други държави, посяване на разделение в обществата и използване на дезинформация за подготовка на почвата за нападение.

Той посочи, че настоящите предизвикателства пред сигурността трябва да се разглеждат в този исторически контекст. "Хибридната война не е задължително алтернатива на операции и сухопътното нападение. Такава не е била ситуацията нито през 20-те и 30-те години, нито през 1939 г.", каза Навроцки, като добави, че хибридната война може да послужи като прелюдия към събитията от 17 септември 1939 г.

Откритият на полски плаж руски дрон - оборудван с бойна глава и детонатор

Навроцки подчерта, че търсенето на компромис по въпросите на сигурността, когато е възможно, е отговорност както на цялата политическа класа, така и на полския президент.

"Компромисът в никакъв случай не е акт на подчинение. Компромисът е задача, също толкова трудна, колкото и политическата борба", продължи той, като добави, че по въпросите на сигурността са нужни сила и смелост за търсене дори на малки компромиси, които биха показали, че поляците са национална общност, мобилизирана да защитава границите на Полша и националното знаме.

Според Навроцки Полша няма нужда да бъде поучавана относно съветската или постсъветската заплаха. "Тя е част от нашата идентичност, кръвта и ДНК-то ни, тъй като усещаме тази заплаха от векове", заключи президентът.

По-рано днес министър-председателят Доналд Туск заяви, че "вероятно отново е била атакувана бензиностанция в непосредствена близост до полската граница, което е довело до изключително мощна експлозия". Той добави, че в отговор на атаката са били вдигнати по тревога полски и съюзнически изтребители.

Полша планира да предостави ракети за „Пейтриът“ на Украйна

Полският премиер заяви, че плановете на Русия в рамките на войната ѝ срещу Украйна включват "хибридни атаки" с дронове и ракети срещу съюзниците на Киев. "Руският план, според оценките на разузнавателните служби, включва хибридни атаки с дронове и ракети срещу държави, подкрепящи Украйна, включително Полша", заяви Туск в реч пред парламента.

Той не уточни разузнавателните служби на коя държава има предвид. "Съществува реален риск дронове да паднат на територията на една или няколко държави от източния фланг на НАТО", каза Туск.

"Тези възможни атаки ще бъдат според Москва "съвсем случайни", но целящи да се подкопае цялостната сплотеност на НАТО и да се убедят страните членки на НАТО, че член 5 е по-скоро теоретичен, отколкото реален", допълни той.

Туск каза също, че подобни атаки могат да съвпаднат с "политически промени в някои европейски държави, издигащи на власт или най-малкото проправящи пътя за сериозно влияние на онези, които все повече използват благородни призиви за мир, пацифизъм и ненужни жертви, а чрез тези призиви по-скоро ще доведат до пълна капитулация на Украйна".

Полският министър-председател се готви да посети утре Украйна, където се очаква да се срещне със словашкия си колега Роберт Фицо, отбелязва АФП.

Редактор: Ивета Костадинова