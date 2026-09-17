Иранското външно министерство днес привика германския посланик, за да възрази срещу „неподходящи изявления“ от Берлин, визирайки неотдавнашните критични забележки на канцлера Фридрих Мерц.

След среща с гостуващия иракски премиер във вторник, Мерц поиска Иран да вдигне блокадата си на Ормузкия проток, да прекрати подкрепата си за въоръжени групировки в региона и да сложи край на „военната си ядрена програма“, която Техеран последователно отрича да осъществява.

Иранското министерство заяви в изявление, че посланик Аксел Вилхелм Дитман е бил извикан след „неподходящите изявления на висши германски служители срещу Иран, както и някои интервенционистки действия от страна на германското посолство в Техеран“.

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На срещата директорът на министерството за Западна Европа, Алиреза Юсефи, отхвърли коментарите на Мерц „и предаде силния протест на Ислямска република Иран срещу неоправдания и разрушителен подход на Германия към въпроси, отнасящи се до региона и Иран, като подчерта необходимостта от коригиране на този подход“.

Говорителят на външното министерство Есмаил Багаей обвини Мерц в предлагане на „съзнателно изопачен“ наратив, посочвайки, че Съединените щати и Израел са започнали войната срещу Иран и добавяйки, че „Германия не е показала дори минималната морална смелост, необходима, за да осъди това“.

Германският посланик в Техеран беше привикан от министерството и през 2025 г. заради коментари, направени от Мерц относно 12-дневната война на Израел срещу Иран през юни същата година.

По това време канцлерът характеризира конфликта като „мръсната работа, която Израел върши за всички нас“, заявявайки, че иранското правителство „е донесло смърт и разрушение на света“.

Редактор: Ивета Костадинова