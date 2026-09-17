Девет европейски държави са преживели най-сухия август, откакто се водят съпоставими наблюдения, показват данни на Европейската обсерватория за сушата. Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, Франция, Унгария, Люксембург, Сърбия, Словакия и Швейцария са регистрирали рекордно ниски нива на валежите през август.

Средно 58% от територията на Европейския съюз, или близо 2,5 милиона квадратни километра, е била засегната от недостиг на вода. Това е с 25% над средното за август за периода 2012–2025 г., но остава под рекорда от 63%, отчетен през август 2022 г. Най-тежко е било положението в Централна Европа - две трети от територията на Унгария и около една трета от Словакия и Сърбия са попаднали в най-високото ниво на предупреждение за суша.

Оценката на Европейската обсерватория за сушата се основава на сателитни наблюдения и отчита три основни показателя – количеството валежи, влажността на почвата и състоянието на растителността. Според анализ на научния консорциум Climameter тримесечен сух период с тежестта на сушата в Европа между юни и август 2026 г. сега е приблизително три пъти по-вероятен в сравнение с периода 1950–1987 г.

Изследователите посочват, че когато подобни метеорологични условия се формират в наши дни, резултатът е значително по-сух в сравнение с условията, които биха се наблюдавали при липса на климатични промени.

Редактор: Ралица Атанасова