Районното управление на МВР в Лом издирва 32-годишен мъж, който пребил баща си, а после избягал и се укрил, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана, предаде кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков.

Снощи в полицейското управление бил получен сигнал за битов скандал и саморазправа в дома на семейството в село Дългоделци. Пристигналият на място полицейски екип установил, че след спор между баща и син по-младият мъж нанесъл множество удари с юмруци по главата и тялото на баща си и му причинил фрактури. Пострадалият бил откаран в Центъра за спешна медицинска помощ в Лом, а случаят е квалифициран като домашно насилие с висок риск за жертвата.

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След саморазправата синът избягал, а полицията започнала издирване. По случая е образувано досъдебно производство.

От Областната дирекция на МВР в Монтана съобщиха, че през миналата година за престъпления, извършени в условията на домашно насилие в Монтанско, са образувани 56 досъдебни производства. Най-много са за нанесени телесни повреди - 30, 15 са за закани, има и един случай на насилствено лишаване от свобода.

Последните два случая на домашно насилие в региона са от почивните дни седмица, когато двама мъже бяха задържани за телесни повреди на жени, с които живеят на семейни начала.

Редактор: Цвета Лазаркова