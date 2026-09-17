Техническият университет в София ще може да обучава чуждестранни студенти и докторанти в специалност „Електротехника, електроника и автоматика“. Това става възможно, след като Министерският съвет одобри промени в таксите за обучение в две висши училища за учебната 2026/2027 г. по предложение на ректора на Техническия университет и министъра на отбраната.

Чуждестранните бакалаври, които ще се обучават редовно в специалност „Електротехника, електроника и автоматика“ в Техническия университет в София, ще заплащат такса в размер на 4730 евро, а тези в задочна форма - 1800 евро. Същите размери са предвидени и за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“. По предложение на Техническия университет се актуализират и таксите за обучение на чуждестранните докторанти по математика, информатика и компютърни науки и технически науки.

Сложиха таван на увеличението на студентските такси за платено обучение

Приетите преди учебната 2026/2027 г. докторанти, които вече се обучават в направление технически науки и сигурност във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ - Варна, ще продължат да заплащат семестриални такси в размер на 358 евро. Таксата за обучение на бакалаври в задочна форма в специалност „Електрообзавеждане на кораба“ ще бъде 880 евро.

Редактор: Никола Тунев