Таксите за платено обучение в държавните университети няма да могат да нарастват с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година на обучението. Това решиха депутатите с приетите на второ четене промени в Закона за висшето образование, пише "24 часа" .

С измененията се намалява и минималният размер на таксата за платено обучение - от 60 на 50% от средствата за издръжка, които държавата определя за съответното професионално направление. Правилото ще важи и за студентите, приети през учебната 2025/2026 година. Досега увеличаването на държавната субсидия за определени специалности можеше да доведе и до автоматично повишаване на таксите за студентите в платена форма.

Нови правила за университетите: Ограничават ръста на таксите за обучение

Променят се и правилата за стипендиите. Средства от държавния бюджет ще се предоставят на студенти и докторанти в редовна форма на обучение, които са приети на места, субсидирани от държавата. Студентите в останалите форми на обучение няма да губят възможността да получават стипендии, но за тях те ще трябва да бъдат осигурени от самите университети или от други физически и юридически лица.

Нови правила има и при кандидатстването във висшите училища. Таксите за кандидатстване вече ще се определят от академичните съвети на държавните университети, без да е необходимо решението да бъде одобрявано от Министерския съвет. Предвиждат се и административни облекчения – удостоверяването на завършена образователна степен и на признато образование, придобито в чужбина, ще се извършва по служебен път.

Редактор: Ралица Атанасова