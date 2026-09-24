Новите предложения за промени в Закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност.

Едно от тях е да бъде напълно забранено превозни средства с тегло над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Според мотивите целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия.

Идеята беше приета с противоречие от страна на работещите в бранша. Превозвачите смятат, че мярката е полезна, само ако се прилага в най-натоварените дни и часове.

Ще облекчи ли трафика забраната за изпреварване от камиони над 12 тона



Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение.

Редактор: Станимира Шикова