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Превозвачите смятат, че мярката е полезна, само ако се прилага в най-натоварените дни и часове
Новите предложения за промени в Закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в парламентарните комисии по транспорт и по вътрешна сигурност.
Едно от тях е да бъде напълно забранено превозни средства с тегло над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Според мотивите целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия.
Идеята беше приета с противоречие от страна на работещите в бранша. Превозвачите смятат, че мярката е полезна, само ако се прилага в най-натоварените дни и часове.
Ще облекчи ли трафика забраната за изпреварване от камиони над 12 тона
Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение.
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