Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Средствата общо в размер на 63 486 235 евро са за обезпечаване на дейности по реализацията на модела за Централизирана система за персонализация за български лични документи.

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Други 4 500 000 евро са одобрени по бюджета на МВР за обезпечаване на извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип и на прилежащия път по българо-турската граница.

Кабинетът одобри също допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2026 г. в размер на 3 056 470 евро за финансово обезпечаване на дейностите по издаването на българските документи за самоличност в изпълнение на поети ангажименти по сключени договори на МВР.

Редактор: Цвета Лазаркова