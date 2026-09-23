Делото за смъртта на Филип Арсов, който беше убит на пешеходна пътека в София, започва отначало. Близки на семейството се събраха на протест пред Съдебната палата по-рано днес с призив за справедливост и отговорност на пътя.

Бащата на Филип – Красимир Арсов, каза в ефира на „Твоят ден“ на NOVA NEWS, че предишният съдебен състав е бил пристрастен и е дал възможност на защитата да развие теза, която не е истина, а именно, че това е невинно престъпление. „В последното заседание съдебният състав показа същността си, когато съдийката преквалифицира престъплението от такова „с евентуален умисъл“ в такова „по непредпазливост“ – нещо, което е категорично недопустимо. Това беше последната капка, която накара съда да си даде отвод“, каза Арсов.

Делото за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София, започва отначало

Сега делото започва отначало и бащата изрази надежда новият съдебен състав да е на висота, да подходи професионално, да разкрие цялата обективна истина и да постанови строго и справедливо наказание на извършителя.

„Ние не търсим справедливост - искаме тази присъда да служи за урок на други потенциални убийци“, категоричен бе Красимир Арсов.

„Вече две години и половина обвиняемият е под домашен арест. Той си е вкъщи, в комфорта на дома си“, посочи майката на Филип – Николина Петкова.

Целия разговор чуйте във видеото.