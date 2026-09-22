Аз искам българският президент да има опит, а не да се учи когато бъде избран. Българинът е свободен да избира кого да подкрепи, според своите идеи и виждания. Това каза изследователят проф. Христо Пимпирев, който е съпредседател на Инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Вярвам, че Йотова трябва да мисли за едно поколение напред. Много често забравяне да мислим за бъдещето. Българите не живеят никак зле. Президентската институция трябва да бъде независима”, смята още той.

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„Антарктида се управлява от един много специфичен световен договор, който не е към ООН. Това е Антарктическия договор, който е подписан от 12 държави през 1959 г. във Вашингтон. Той дава визия за бъдещето на нашата планета – там са забранени военни операции, ядрени опити, както и да се следи за екологията на континента”, каза проф. Пимпирев.

По думите му на континента има много редки метали, които са ценни са света. „Континентът е много важен. Неслучайно сме членове от много години. На 3 ноември корабът ни отново заминава натам”, обясни той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев