Български ученици завоюваха медали на международна олимпиада по лингвистика в Букурещ. Зад отличията стоят много подготовка, състезателен дух и интерес към езиците и културата.

За пътя до международната сцена, предизвикателствата на състезанието и приятелствата, които се създават по време на подготовката, в ефира на "Твоят ден" разказаха Калина Иванова и Сияна Павлова - част от младите представители на България.

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„Олимпиадата беше много забавна. Задачите бяха предизвикателни. Тази година имаше задачи за роднински връзки и задачи с упражнения“, разказа Калина Иванова.

Пътят до националния отбор обаче започва много преди международното състезание. Селекцията преминава през няколко етапа, в които учениците трябва да покажат знания и умения по лингвистика.

„Селекцията по избор мина през национално състезание и национална олимпиада. Избират се топ 16, а след това се отсяват през още две състезания за подготовката на отбора в Банкя“, обясни Калина.

„Състезанието е 6 часа и е доста предизвикателно, докато се свикне с формата“, разказа Сияна Павлова.

Освен знанията, международната олимпиада носи и нещо друго - възможност младите хора от различни държави да се срещнат и да създадат приятелства.

„Сплотихме се изненадващо бързо и се създадоха много силни приятелства“, сподели Сияна.

За младите лингвисти интересът към езика далеч не се изчерпва с изучаването на думи и граматически правила. Те го възприемат като начин да разбират по-добре хората и различните култури.

„За нас езикът е прозорец към културата на хората“, каза Калина. „Красиво е как нещо толкова абстрактно може да свързва хората“, допълни Сияна.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов