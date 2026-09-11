Министерството на образованието награди пълните отличници от държавните зрелостни изпити. Така наречената „Национална диплома“ получиха 158 ученици от випуск 2026. Петима от тях имат отлична оценка и на трите матури и бяха наградени от премиера Радев.

Ани изкарва шестица на двете задължителни матури и решава да се яви на допълнителна, където отново се представя отлично. „Наистина изключително много се радвам, че успях да извоювам това отличие - за мен и за моето училище“, споделя тя.

50 ученици получиха награди от кампанията “Отличниците на България” (СНИМКИ)

Записала е специалност „Италианска филология“ в Софийския университет, а мечтата ѝ е да бъде учител, за да продължи делото на преподавателите си.

Бъдещата първокурсничка Пламена Бенова също е сред наградените.

По думите ѝ "всичко се дължи на първо място - желание, дисциплина, много усилия, но и също така е много важно човек да бъде подкрепян от най-близките си хора“.

За учителите и директорите най-голямата цел е да дадат правилния пример. „Няма как тази страна да има бъдеще, ако не разчитаме на това поколение“, убедена е д-р Зорница Йончева - директор на едно от столичните учлища.

„Учим ги да са упорити, да се трудят, да не го очакват този успех даром и да вярват, че той идва след натрупване, той не идва от раз. Трябва да имат търпение да го изработят този успех“, обясни д-р Йончева.

„Бих апелирала бъдещите зрелостници и ученици на България наистина никога да не се отказват и въпреки че понякога наистина е много, много трудно, да си постоянен и да полагаш тези усилия - заслужава си“, призова Пламена.

Ани е категорична, че иска да остане в България и да продължи развитието си тук.

Редактор: Георги Иванов