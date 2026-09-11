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Петима от тях бяха наградени от премиера Румен Радев
Министерството на образованието награди пълните отличници от държавните зрелостни изпити. Така наречената „Национална диплома“ получиха 158 ученици от випуск 2026. Петима от тях имат отлична оценка и на трите матури и бяха наградени от премиера Радев.
Ани изкарва шестица на двете задължителни матури и решава да се яви на допълнителна, където отново се представя отлично. „Наистина изключително много се радвам, че успях да извоювам това отличие - за мен и за моето училище“, споделя тя.
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Записала е специалност „Италианска филология“ в Софийския университет, а мечтата ѝ е да бъде учител, за да продължи делото на преподавателите си.
Бъдещата първокурсничка Пламена Бенова също е сред наградените.
По думите ѝ "всичко се дължи на първо място - желание, дисциплина, много усилия, но и също така е много важно човек да бъде подкрепян от най-близките си хора“.
За учителите и директорите най-голямата цел е да дадат правилния пример. „Няма как тази страна да има бъдеще, ако не разчитаме на това поколение“, убедена е д-р Зорница Йончева - директор на едно от столичните учлища.
„Учим ги да са упорити, да се трудят, да не го очакват този успех даром и да вярват, че той идва след натрупване, той не идва от раз. Трябва да имат търпение да го изработят този успех“, обясни д-р Йончева.
„Бих апелирала бъдещите зрелостници и ученици на България наистина никога да не се отказват и въпреки че понякога наистина е много, много трудно, да си постоянен и да полагаш тези усилия - заслужава си“, призова Пламена.
Ани е категорична, че иска да остане в България и да продължи развитието си тук.Редактор: Георги Иванов
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