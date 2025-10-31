В навечерието но Деня на народните будители, 50 ученици получиха награди от кампанията “Отличниците на България” на вестник "24 часа". Сред отличените са българският отбор по лингвистика, който спечели Световното първенство, лауреати от най-различни световни олимпиади и медалисти от състезания по екпериментални науки, математика, право и др. Отличията връчиха министърът на образованието Красимир Вълчев, главният редактор на вестника Венелина Гочева и партньори на кампанията.

Снимка: Иван Кънчев

Сред наградените е и Мартин Атанасов, който изгради сайта "Черна писта". Той подчерта, че е единственият сред наградените, който не е спечелил международно състезание.

Снимка: Иван Кънчев

Снимка: Иван Кънчев