Тази седмица Ерик Борозенков ни пренася в сърцето на атласките планини в Мароко. Следва разказ за бербери, сурови природни условия и вековни традиции.

Те са грандиозна планинска система, която преминава през Мароко, Алжир и Тунис, простирайки се на хиляди километри в Северна Африка. Там се намира е най-високият – Тубкал, който е 4 167 метра.

От лабиринта на Маракеш до „течното злато“: Непознатото лице на Мароко

Часовете се натрупват, броят на крачки растат, а с тях постепенно натежава и умората.

Пълните епизоди от „Непознатите земи” - рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.