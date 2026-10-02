Икономиките на държавите от Съвета за сътрудничество в Персийския залив (ССПЗ) се очаква да отчетат спад през 2026 г. заради рязкото намаляване на производството на петрол и газ и отслабването на активността в останалите сектори. При постепенно нормализиране на корабоплаването обаче през 2027 г. може да последва силно икономическо възстановяване. Това заяви управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

В изказване пред финансовите министри и управителите на централните банки на страните от ССПЗ в Бахрейн тя очерта сериозните икономически последици от войната в Близкия изток.

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По думите на Георгиева първоначалният шок върху енергийните доставки е бил ограничен благодарение на бързото пренасочване на ключови доставки извън Ормузкия проток и предприетите от държавите в Залива действия. Това е позволило да бъде запазен потокът на енергийни ресурси към международните пазари и е предотвратило още по-сериозен удар върху световната икономика.

За устойчивостта на региона са помогнали и натрупаните през годините финансови резерви, стабилните икономически политики и добре капитализираните банкови системи. Значение са имали и инвестициите в енергийна и транспортно-логистична инфраструктура.

Въпреки тези буфери щетите от конфликта остават значителни. Почти пълното затваряне на Ормузкия проток и нарушенията на корабоплаването в Червено море са ограничили износа на петрол и газ. Щетите върху енергийната инфраструктура допълнително са намалили производствения капацитет.

Последиците се усещат и извън петролния и газовия сектор. По-слабата търговия, спадът на бизнес доверието и по-високите цени на основни стоки са довели до забавяне на икономическата активност.

„Несигурността остава висока“, предупреди Георгиева. Според нея развитието на икономиките в региона ще зависи в голяма степен от продължителността, интензивността и географския обхват на конфликта. По-продължителни или по-сериозни нарушения на търговията и доставките могат да отложат възстановяването, да отслабят доверието на инвеститорите и да затруднят усилията за диверсификация на икономиките и създаването на нови работни места.

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Управляващият директор на МВФ призова държавите от Залива да продължат структурните реформи, насочени към по-висока производителност и по-голяма устойчивост при бъдещи кризи.

Сред непосредствените мерки Георгиева посочи временна и добре насочена финансова подкрепа за засегнатите домакинства и компании, инвестиции в критична инфраструктура и укрепване на веригите за доставки.

Особено значение според нея има развитието на алтернативни транспортни коридори. Тя открои необходимостта от завършването на железопътната мрежа на ССПЗ и проекта за Саудитския сухоземен мост.

Анализ на МВФ показва, че подобни маршрути биха могли значително да ограничат икономическите загуби при прекъсване на движението през Ормузкия проток. Според фонда те могат да допринесат за по-високо производство в страните от Залива дори когато корабоплаването през протока функционира нормално.

В дългосрочен план Георгиева призова за по-голяма роля на частния сектор, подобряване на условията за бизнес, развитие на уменията на работната сила и ускоряване на дигитализацията и внедряването на изкуствен интелект.

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Георгиева обърна внимание и на бързото разрастване на пазара на дигитални активи в региона. По думите ѝ общата on-chain активност в страните от ССПЗ се оценява на около 92 млрд. долара през 2024 г. спрямо едва 6 млрд. долара през 2020 г.

Тази трансформация може да донесе ползи за платежните системи и капиталовите пазари, но едновременно с това създава макрофинансови, оперативни и регулаторни рискове, предупреди ръководителят на МВФ.

„ССПЗ показа, че съвместната работа ни прави по-силни“, заяви Кристалина Георгиева. Тя увери, че МВФ ще продължи да подкрепя държавите от региона чрез експертна помощ, развитие на институционалния капацитет и финансиране.

Редактор: Цветина Петкова