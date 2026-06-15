Въпреки постигнатото примирие между САЩ и Иран, световната икономика ще продължи да усеща последствията от конфликта, предупреди управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева.

Тя приветства споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, но предупреди, че възстановяването на енергийните доставки и международните вериги за снабдяване няма да стане незабавно. Според нея щетите по инфраструктурата ще продължат да оказват влияние върху пазарите дори след прекратяването на военните действия.

Петролът поевтиня рязко след обявеното споразумение между САЩ и Иран

В публикация на сайта на Международен валутен фонд Георгиева посочва, че конфликтът остава сериозен риск за глобалния икономически растеж. “Най-уязвими са държавите, които са силно зависими от вноса на енергия и разполагат с ограничени възможности за икономически мерки. Особено силно е отражението върху редица африкански страни, където вече се наблюдават недостиг на горива и рязко покачване на цените”, смята Георгиева.

От МВФ съобщиха още, че на 8 юли ще бъде публикувана актуализираната прогноза „Световни икономически перспективи“. В последния си доклад фондът понижи очакванията за глобалния растеж заради войната в Близкия изток и предупреди, че при неблагоприятен сценарий световната икономика може да забави растежа си до 2%, а инфлацията да надхвърли 6%.

Цените на петрола с рязък спад след обявяването на спиране на огъня между Иран и САЩ

Според Георгиева последствията от конфликта се усещат и в Азия, където цените на дребно на бензина са нараснали с около 40% от началото на войната. Тя подчерта, че МВФ е готов да оказва финансова подкрепа на засегнатите държави, като вече е разширил достъпа до средства за няколко африкански страни. В същото време държавите износителки на петрол в Персийския залив също са изправени пред сериозни икономически затруднения, като според фонда пет от осемте страни в региона могат да отчетат спад на икономиките си през тази година.

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Редактор: Ралица Атанасова