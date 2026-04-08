Цените на петрола рязко спаднаха след обявяването на двуседмично спиране на огъня между Иран и САЩ.

Цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна с около 16% до 90 долара, което е най-ниското ниво от средата на март, преди да се качи малко над тази стойност. А стойността на американския лек суров петрол (West Texas Intermediate – WTI) с доставка през май също отбеляза подобен спад.

Тръмп се съгласи да спре ударите срещу Иран за две седмици

През всичките 6 седмици на войната търговците и инвеститорите залагаха на това, че конфликтът няма да е дълъг. По тази причина, петролът се задържА в границите между 105 и 110 долара за барел.

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран бе договорено непосредствено преди изтичането поставения от американския президент Доналд Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток. Той заплаши Ислямската република, че ако стратегическият морски път не бъде отворен до 00:00 ч. по Гринуич, САЩ ще предприемат масирани удари по ирански енергийни съоръжения.

Ормузкият проток, който е критична пътна артерия за глобалната търговия с петрол и газ, на практика бе блокиран от Иран от началото на конфликта на 28 февруари. Прогнозите са, че ако танкерите тръгнат през Ормузкия проток, цената може бързо да отбележи и нов спад, но остава уговорката, че конфликтът още не е решен и обявеното от Вашингтон и Техеран, е само временна отсрочка.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че "безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения".

