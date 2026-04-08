Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че е съгласен на двуседмично прекратяване на огъня с Иран, по-малко от два часа преди крайния срок, определен на Техеран да отвори отново Ормузкия проток или да се изправи пред атаки срещу гражданската си инфраструктура.

Съобщението в социалните медии беше поредният пример за това как Тръмп се отдръпва от сериозни заплахи, след като по-рано във вторник предупреди Иран, че „цяла цивилизация ще умре тази вечер“, ако исканията му не бъдат изпълнени.

Тръмп заяви, че сделката е обвързана със съгласието на Иран да спре блокадата си на доставките на петрол и газ през пролива, който обикновено обработва около една пета от световните доставки на петрол.

„Това ще бъде двустранно прекратяване на огъня!“, написа Тръмп на своята платформа Truth Social. „Причината за това е, че вече сме постигнали и надхвърлили всички военни цели и сме много далеч от окончателното споразумение относно дългосрочен МИР с Иран и МИР в Близкия изток.“

Тръмп заяви, че Иран е представил 10-точково предложение, което е „работеща основа“ за преговори, и че очаква споразумението да бъде „финализирано и постигнато“ по време на двуседмичното примирие.