Снимка: БГНЕС
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Гордана Силяновска идва у нас за среща с Илияна Йотова
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ВСС решава кой временно ще оглави Националното следствие
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Демерджиев за Кандев: Очевидно има подготвен политически ход
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Министърът на отбраната: Военното министерство е раздало авансово над 16 млн. лв. с фалшиви банкови гаранции
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Решението за теглене на нов дълг мина на първо четене в Бюджетна комисия
В Народното събрание влизат за разглеждане ключови въпроси, свързани с държавните финанси и защитата на потребителите. След като във вторник депутатите одобриха тегленето на нов държавен дълг на първо четене в Бюджетната комисия, в сряда темата влиза за разглеждане в пленарната зала. Това се случва, след като правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро.
Новият дълг: Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на до 3,8 млрд. евро
Финансовият министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на август по Плана за възстановяване и устойчивост. В дневния ред е включено и второто четене на промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото.Редактор: Ина Григорова
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