В Народното събрание влизат за разглеждане ключови въпроси, свързани с държавните финанси и защитата на потребителите. След като във вторник депутатите одобриха тегленето на нов държавен дълг на първо четене в Бюджетната комисия, в сряда темата влиза за разглеждане в пленарната зала. Това се случва, след като правителството поиска разрешение от парламента да изтегли заем до 3,8 милиарда евро.

Новият дълг: Бюджетната комисия прие на първо четене тегленето на до 3,8 млрд. евро

Финансовият министър Гълъб Донев защити искането с инвестициите, които трябва да се направят до края на август по Плана за възстановяване и устойчивост. В дневния ред е включено и второто четене на промените в Закона за защита на потребителите, които предвиждат допълнителни механизми за контрол върху цените след въвеждането на еврото.

Редактор: Ина Григорова