Бюджетната комисия в парламента разгледа искането на правителството за нов размер на държавния дълг и прие на първо четене тегленето на до 3,8 млрд. евро.

Това се случи по настояване на Министерския съвет. Според тях средствата са нужни, за да бъдат направени инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде завършен до края на месец август, но и за да бъдат правени социални плащания през следващите месеци за пенсии и социални помощи.

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Опозицията настоя управляващите да представят ясни финансови разчети за какво и колко от сумата ще изхарчат през следващите три месеца.

„По този начин ще се осигури ресурс, с който националният бюджет ще може да префинансира очакваните значителни плащания през 2026 година по Националния план за възстановяване и устойчивост с оглед постигането на ритмично финансиране и максимално ускоряване при изпълнението на дейностите и инвестициите по него, както и ще се минимизират потенциалните ликвидни рискове, така че да не се затрудни финансирането на обичайните разходи, включително социалните”, заяви финансовият министър Гълъб Донев.

„Казвате ще изхарчим един млрд. за пенсии, но не казвате ще получим 1 млрд. от ДДС. Вие сте сложили разход, не сте сложили приход. И тези приходи по моя информация са за ДДС с 20 процента повече от миналата година”, коментира Асен Василев от „Продължаваме промяната”.

„Вие днес можете да бюджетирате 300 млн. за изграждане на нов лот на магистрала, но този лот да е още на идеен проект”, допълни Венко Сабрутев от ПП.

„Ние ще платим, въпреки че този проект е на 20-30 процента изпълнен. Обаче от Европа ще кажат, че не ни признават този разход. Това беше същината на питането към вас. Колко от тези проекти имат готовност реално да се завършат”, отбеляза Цончо Ганев от „Възраждане”.

„Ние трябва да приключим всички проекти до 31 август. Те са на 98 процента вече договорени. Не всички от тях са сертифицирани все още, но за да не изгубим тези пари, те трябва да бъдат сертифицирани до края на август месец. Те трябва да бъдат първо сертифицирани и след това финансирани”, заяви Константин Проданов от „Прогресивна България”.

Парламентът трябва да разреши и вземане на заем от Европейската комисия в размер на 3,2 млрд. евро по механизма SAFE за инвестиции в сферата на отбраната.