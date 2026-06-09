Главният прокурор на Международния наказателен съд (МНС) Карим Хан бе временно отстранен от длъжност с незабавен ефект заради подозрения за сексуално посегателство.

Окончателното решение дали той ще бъде освободен от поста ще бъде взето на извънредна сесия на държавите членки на МНС, която ще се проведе възможно най-скоро, обяви надзорният орган на съда в Хага.

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Според Бюрото на Асамблеята на държавите – страни по Римския статут, решението се основава на доклад от разследване на Службата за вътрешен надзор на ООН, съпътстващи доказателства, становище на специална група съдебни експерти и писмени изявления.

През 2024 г. близка колежка обвини британския юрист в сексуално посегателство. По нейните твърдения Хан многократно я е подлагал на тормоз в продължение на дълъг период и я е принуждавал към сексуални действия.

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Разследването на обвиненията бе проведено от комисия на ООН, която представи доклада си през декември 2025 г. Документът не е публично достъпен. Непубликувано остава и правното становище на трима съдии от МНС, изготвено въз основа на резултатите от разследването.

56-годишният Хан се оттегли временно от поста си преди около година с аргумента, че ще се завърне след изясняване на случая. Той категорично отхвърля всички обвинения.

Карим Хан оглавява прокуратурата на МНС от 2021 г. По негово време съдът издаде редица знакови заповеди за арест, включително срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху и руския президент Владимир Путин.

Редактор: Цветина Петкова