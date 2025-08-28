Снимка: iStock
-
Валентин Радев: Новите заводи на „Райнметал“ ще поставят България още по-ясно на оръжейната карта на Европа
-
Гроздан Караджов: Ще внеса поправки за десетократно увеличение на глобите за авиокомпании и наземни оператори
-
Румен Радев се срещна с президента на Германия
-
Дания подозира САЩ в подривна дейност на територията на Гренландия
-
Правителството увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лв.
-
Безводие, контрол върху атракционите и нови назначения - основните теми в заседанието на МС
Карим Хан, който отрича всички обвинения, вече се оттегли временно от поста си докато тече разследването
Две жени обвиниха в сексуално насилие главния прокурор на Международния наказателен съд. Втората жена твърди, че докато е работила за известен лондонски адвокат, Карим Хан се е държал неприлично с нея като й оказвал натиск в опит да я въвлече в сексуална дейност.
Разследват главния прокурор на съда в Хага
Главният прокурор, който отрича всички обвинения, вече се оттегли временно от поста си докато тече разследването на друго подобно твърдение.
Другата жена, която се е оплакала, е била стажантка в офиса на Хан. Самият той е един от водещите юристи на Международния наказателен съд и на военните трибунали в Хага.Редактор: Емил Йорданов
Последвайте ни