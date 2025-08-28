Две жени обвиниха в сексуално насилие главния прокурор на Международния наказателен съд. Втората жена твърди, че докато е работила за известен лондонски адвокат, Карим Хан се е държал неприлично с нея като й оказвал натиск в опит да я въвлече в сексуална дейност.

Разследват главния прокурор на съда в Хага

Главният прокурор, който отрича всички обвинения, вече се оттегли временно от поста си докато тече разследването на друго подобно твърдение.

Другата жена, която се е оплакала, е била стажантка в офиса на Хан. Самият той е един от водещите юристи на Международния наказателен съд и на военните трибунали в Хага.

