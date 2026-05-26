Северна Корея е изстреляла неидентифициран снаряд във вторник около 13:00 ч. местно време в посока запад към Жълто море, съобщиха от Обединения комитет на началник-щабовете на Южна Корея. Районът, известен като Западно море, се намира между Корейския полуостров и Китай.

Южнокорейските военни уточняват, че обикновено предоставят допълнителна информация в часовете след първоначалното засичане на подобни действия - включително данни за мястото на изстрелване, типа на снаряда и изминатото разстояние. Засега тези детайли не са официално потвърдени.

Северна Корея заяви, че не признава споразуменията за неразпространение на ядрени оръжия

Ако бъде потвърдено, че става дума за ракетен тест, това би било първото подобно изпитание от 19 април насам, когато Пхенян изстреля няколко тактически балистични ракети от типа Hwasong-11D с малък обсег.

Южнокорейските военни подчертават, че наблюдението на ситуацията продължава и се очаква допълнителна информация относно характера и параметрите на изстреляния обект.

