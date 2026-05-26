Детето за последно е видяно около 21 часа в понеделник
5-годишно дете се издирва в района на Кюстендил. Маурисио е видян за последно около 21:00 часа в понеделник около черешарниците край село Скриняно. Оттогава е в неизвестност.
Властите са реагирали незабавно и веднага е започнало издирването на момчето. Отзовали са се от "Гранична полиция", както и служители на полицията, които не са прекъсвали търсенето през цялата изминала нощ. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов призова и доброволци да се включат в издирването.
Издирват с кучета, термокамери и дронове дете със Синдром на Даун (ВИДЕО+СНИМКА)
По информация на NOVA детето не говори, което би затруднило евентуално подаване на знак, ако около него има хора, които го издирват. В акцията вече са включени и дронове. Очаква се и самолет, с който да бъде направен оглед от въздуха.
Районът, който се претърсва, обхваща местностите около селата Скриняно, Соволяно и Шишковци.
